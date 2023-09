Capita solitamente con l’arrivo delle temperature rigide che la nostra due ruote faccia fatica ad avviarsi a freddo, in questo articolo scopriremo le motivazioni più comuni dietro a questo inconveniente così da essere pronti a risolverle in caso di necessità.

La moto fatica ad accendersi, perché?

La moto fa fatica ad accendersi a freddo solitamente quando vi sono temperature invernali, con il caldo questa situazione non capita perché il motore stesso ha molti meno attriti interni, solitamente tra cilindro e pistone.

Infatti uno dei principali motivi della difficoltà di accensione di una moto a freddo con temperature invernali è la dilatazione termica dei metalli che come appunto già scritto causa attriti tra cilindro e pistone.

Un altro motivo può essere la mancanza della scintilla delle candele quando si avvia il processo di accensione perché troppo distanti. Anche la batteria scarica non permette l’avviamento del motore.

La miscela aria/benzina può dare anch’essa problemi, se questa è troppo magra o troppo grassa può dare problemi all’accensione. E’ quindi importante avere sempre il rapporto stechiometrico garantito dalla casa costruttrice.

Come risolvere la difficoltà di accensione

Per la dilatazione dei metalli con temperature rigide il modo migliore per non averle è far ricoverare la moto al coperto in un garage, lì le temperature sono sempre di qualche grado superiore rispetto all’esterno e questo crea meno frizione tra gli organi del motore.

Se le candele non fanno la scintilla verificarne le condizioni e se usurate cambiarle. Attenzione a non fare molti tentativi di accensione si rischierebbe di affogarle con la benzina ed anche in quel caso sarebbero da cambiare. Anche la batteria se scarica, anche dopo aver provato a caricarla, è da sostituire con una nuova.

Per la carburazione rivolgersi ad un professionista così da avere il giusto rapporto aria/benzina come consigliato dalla casa madre. Questo sicuramente aiuterà l’accensione della moto.