Prosegue il trend positivo di immatricolazioni di moto che si sta registrando in Italia fin dai primi mesi dell’anno. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA), infatti, prendendo in esame il periodo gennaio-ottobre 2023 si rileva un incremento del 14,81% rispetto allo stesso arco di tempo del 2022.

La crescita di motoveicoli si riflette anche nell’ambito delle polizze, che stanno a loro volta registrando numeri importanti. L’RC moto, del resto, è un prodotto assicurativo obbligatorio in Italia per poter circolare liberamente con il proprio veicolo a due ruote, senza il quale è possibile incorrere in sanzioni pecuniarie e amministrative.

La polizza di Responsabilità Civile ha lo scopo coprire i danni causati ad altri veicoli e a terzi in caso di sinistro, ma non il conducente del mezzo. In fase di stipula del contratto, è necessario stabilire il massimale, ovvero l’importo che l’agenzia assicurativa dovrà rimborsare al contraente qualora si verificasse un incidente. In caso i danni fossero superiori a quanto pattuito, le spese eccedenti saranno a carico dell’assicurato.

I costi dalla polizza moto dipendono da diversi fattori. Il premio infatti varia, per esempio, in base all’età del guidatore, al modello del veicolo, alla cilindrata, alla classe di merito in cui è inserito il conducente e alla scelta di aggiungere o meno delle garanzie accessorie che andrebbero a tutelare maggiormente il proprietario del mezzo a due ruote.

Come trovare un’assicurazione moto conveniente grazie ai siti comparatori

Oggi, per trovare il prodotto assicurativo con il miglior rapporto qualità prezzo è possibile affidarsi al web che mette a disposizione un’ampia selezione di strumenti volti a supportare gli utenti nella scelta della soluzione più adatta alle proprie necessità.

A tal proposito, per capire quale sia l’assicurazione moto più in linea con le proprie necessità è possibile rivolgersi a siti di comparazione come, per esempio, Facile.it. Questo portale offre la possibilità di confrontare in pochi click le polizze moto proposte dalle principali compagnie assicurative, così da permettere agli utenti di individuare quella più conveniente.

Basterà inserire alcuni dati relativi al titolare del veicolo (come, per esempio, la data di nascita e quella di conseguimento della patente), le informazioni riguardanti il mezzo e la storia assicurativa del conducente. In questo modo sarà possibile filtrare le informazioni secondo le esigenze specifiche del guidatore.

I vantaggi dei siti comparatori sono quindi numerosi. Permettono anche di ottimizzare il tempo solitamente richiesto per trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità, grazie a un servizio di confronto pratico e semplice da utilizzare. Inoltre, spesso consentono di usufruire di promozioni e scontistiche a seconda del prodotto assicurativo scelto.

Come personalizzare una polizza moto con le garanzie accessorie

Per assicurarsi una maggior protezione in caso di sinistro, il contraente può decidere di aggiungere delle coperture accessorie alla sua RC moto.

Per scegliere quale inserire è innanzitutto opportuno valutare alcuni aspetti, a partire dall’utilizzo che si fa abitualmente del mezzo e del valore ad esso associato. Dopo queste analisi sarà possibile personalizzare la polizza in base alle proprie esigenze.

Tra le garanzie aggiuntive più comuni figura l’infortunio del conducente, che assicura la copertura di danni fisici subiti dal guidatore in caso fosse responsabile del sinistro. La tipologia di risarcimento dipende dal massimale stabilito in fase di stipula del contratto.

Questa garanzia accessoria copre però tutti i conducenti della moto solamente se viene scelta l’opzione di “guida libera”, altrimenti risarcisce solamente coloro che sono abilitati a guidare il mezzo, ovvero che sono inseriti all’interno della polizza.

Anche l’assistenza stradale è molto richiesta e il livello di copertura varia in base alla tipologia di polizza che viene stipulata. Per esempio, può prevedere la sostituzione del veicolo in caso di guasto e il soccorso stradale, con il recupero della moto e il trasporto presso l’autofficina che si trova nelle vicinanze del luogo in cui il mezzo si è fermato.

Per avere una copertura totale è invece possibile attivare la Kasko, che risarcisce i danni subiti dal motoveicolo durante un sinistro anche in caso di colpa del conducente stesso.

Personalizzare la propria polizza assicurativa è quindi importante per avere a disposizione un prodotto su misura che possa rispondere al meglio alle proprie esigenze.