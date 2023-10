Le auto elettriche possono prendere fuoco improvvisamente a causa del caldo o di cortocircuiti interni alle batterie, in questo articolo vediamo come comportarsi in caso queste prendano fuoco. I provvedimenti da tenere per gestire al meglio la situazione.

Come spegnere un incendio su un’auto elettrica, cosa fare se prende fuoco

Innanzitutto c’è da sfatare il mito delle auto elettriche che sono più soggette rispetto a quelle termiche a subire incendi in caso di incidenti perché le batterie a litio odierne sono molto sicure e permettono di non subire danni da urti, sporco e umidità.

Diverso è però se queste prendono fuoco, quando la batteria di un ‘auto elettrica prende fuoco bisogna agire immediatamente e tentare di spegnere le fiamme.

Le fiamme più pericolose sono quelle presenti all’interno delle batteria, perché anche se questa è dotata di sfiati, questi si fondono nell’incendio e non permettono ai vigili del fuoco di iniettare acqua nell’involucro predisposto.

Inoltre è stato dimostrato che raffreddare estremamente la batteria non porta a diminuire le fiamme, solo molta acqua indirizzata all’interno della batteria ha un effetto più efficace nello spegnere l’incendio.

Per capire se una batteria a litio sta prendendo fuoco il colore del fumo è un chiaro indicatore se questo si alterna con colorazioni grigie o nere e vi sono sibili e fischi è un chiaro segnale dell’incendio della batteria.

Se non si è esperti in spegnimento di incendi allontanarsi subito dall’auto, cercando di lasciarla ferma, avendo preventivamente alzato il freno a mano, o premuto il freno a mano elettrico, il calore, gli airbag inesplosi o oggetti che possono fuoriuscire potrebbero causare gravi pericoli.

Ad incendio terminato l’auto dovrebbe essere sommersa dall’acqua per impedire alle fiamme di riattivarsi all’interno della batteria. L’immersione fa si che l’acqua si propaghi più efficacemente, rendendo neutre le celle che non possono quindi innescare un nuovo incendio.

