Come tenere la moto d’inverno: preziosi consigli

Sapere come tenere la moto d’inverno è di vitale importanza, dato che questo periodo può essere molto delicato e dare vita a nuove problematiche.

Partendo dalla classica manutenzione ad alcuni accorgimenti specifici, vi suggeriamo alcuni trucchi che vi aiuteranno a prendervi cura della vostra moto nei mesi più freddi.

Come tenere la moto d’inverno

Assicuratevi che ci sia abbastanza carburante

Avere un serbatoio pieno significa mantenere l’umidità sulle sue pareti, ed è una sfaccettatura essenziale. Assicuratevi di rabboccare spesso il serbatoio e procuratevi anche uno stabilizzatore.

Nel caso la moto dovesse restare ferma per più di sei mesi, vi consigliamo di svuotare completamente il serbatoio e di rivestirlo con un olio che impedisca la formazione di ruggine.

Pulizia

Assicuratevi di pulire spesso la vostra moto e di rimuovere sporcizia, polvere e insetti. In questo modo sarà molto più semplice mantenerla e sarete certi di avere una moto costantemente pulita.

Filtri e olio

Oltre a rabboccare il serbatoio del carburante, cambiate anche l’olio e i filtri. In commercio esistono oli specifici per l’inverno, e vi aiuteranno nel caso in cui la moto resterà ferma per molto tempo.

Togliete il peso dagli pneumatici

Potete alleggerire il peso usando i cavalletti posteriori (o anteriori). In questo modo il peso non scaricherà tutto a terra ed eviterete un’inutile usura degli pneumatici.

Nel caso non poteste farlo, riempite gli pneumatici al massimo dei PSI, poi foderate il pavimento con moquette o compensato.

Lubrificazione

Durante questo periodo è di vitale importanza che ogni componente sia sufficientemente lubrificato con un leggero strato di olio. In questo modo eviterete l’accumulo di umidità.

Batteria

Assicuratevi che la batteria sia sufficientemente carica. In caso di lungo fermo, potete rimuovere la batteria o caricarla con un apposito caricabatterie. Vi consigliamo comunque di accendere la moto ogni tanto, in modo da evitare che la batteria si scarichi completamente.

