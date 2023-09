Il calcare si presenta sulle superfici vetrate dell’auto a seguito di prodotti chimici presenti nei prodotti usati per la pulizia o per la massiccia presenza nell’acqua di minerali come magnesio e calcio, in questo articolo i metodi per rimuoverle efficacemente.

Come togliere il calcare dai vetri dell’auto, prodotti e metodi

Il primo prodotto per la rimozione del calcare è l’aceto, esso infatti è un prodotto acido ideale per la rimozione delle macchie alcaline. Spruzzare l’aceto con un rapporto 50/50 tra acqua e aceto sui vetri dell’auto e successivamente immergere un asciugamano ruvido nella soluzione e lasciare che si impregni. Una volta impregnato stenderlo sui vetri bagnati. Dopo pochi minuti sarà possibile rimuovere le macchie di calcare dal vetro in maniera efficace.

Il limone ha le stesse proprietà acide dell’aceto, si può spruzzare il succo sul vetro tramite flacone spray oppure strofinare il limone stesso sul vetro.

Gli oli essenziali di limone e d’arancia si possono acquistare nei negozi e se applicati sui vetri dell’auto hanno la capacità di rimuovere le macchie d’acqua dura ed allo stesso tempo sono utili per la prevenzione di un’eventuale riformazione nel corso del tempo. L’effetto sui vetri sarà di una pulizia nitida e le macchie saranno solo un ricordo.

Una miscela di acqua e dentifricio svolge bene questo lavoro, è importante abbondare di acqua rispetto al dentifricio prima di tutto per preservarlo, e come secondo aspetto perché più acqua nella formulazione rende facile spalmare il composto sulle superfici vetrate.

Questi sono i metodi fai da te che svolgono davvero un lavoro egregio nella rimozione delle macchie di calcare dai vetri dell’auto ma se non ci si vuole avventurare in queste tecniche, in commercio esistono prodotti specifici per la rimozione delle macchie già pronti all’uso.