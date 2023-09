Quanto costa riparare un’auto danneggiata dalla grandine

Le auto possono subire importanti danneggiamenti a causa di episodi di maltempo che stanno diventando sempre più frequenti. Una delle peggiori situazioni per gli automobilisti è vedere la propria vettura colpita dalla grandine, un episodio che genera importanti ammaccature sulla carrozzeria. Ecco il costo per procedere alla riparazione di questo spiacevole inconveniente.

Riparare auto dalla grandine, quanto costa

I danni da grandine sono davvero spiacevoli, spesso per poter avere un ottimo risultato bisogna ricorrere ad un professionista che è in possesso degli strumenti necessari per compiere un ottimo lavoro e far tornare la carrozzeria allo stato originale.

Il levabolli (o tirabolli) così è chiamato il professionista che compie la “magia” di far tornare l’auto come nuova può intervenire solo se l’auto ha subito dei bozzi per via della caduta della grandine sull’auto e non avendo quindi intaccato la vernice.

Il prezzo di media oscilla da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 ma può anche arrivare a 5.000 euro se il danno è davvero grave. La gravità si basa sulla grandezza dei gibolli e sull’estensione di quest’ultimi sulla carrozzeria.

Il tempo richiesto per il lavoro è di circa 1-3 giorni per i bozzi più comuni sino a due settimane se il danno è serio.

Quando è bene ricorrere al “fai da te”

Se si è esperti di lattoneria e non si vuole impiegare un professionista, esistono in commercio dei kit per eseguire da sé il mestiere di “levabolli” sulla propria auto danneggiata.

Consigliamo questi kit solo se si è davvero capaci di raddrizzare il metallo della carrozzeria, altrimenti oltre che sprecare denaro si rischia di non ottenere un buon risultato, dovendo comunque rivolgersi ad un professionista.

Il “tirabolli” alla fine è la scelta più giusta ed economica per riparare efficacemente i danni causati dalla grandine.