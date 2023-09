Zac Efron è uno degli attori più famosi e conosciuti di Hollywood la sua fama la deve innanzitutto ad High School Musical film Disney dei primi anni 2000. Nel corso della sua carriera è stato sempre più apprezzato per le sue capacità attoriali, grazie a queste ha creato una discreta collezione di auto.

Auto Zac Efron, i veicoli della collezione

Ford Mustang 1967

Come ogni ragazzo americano che si rispetti anche Zac non ha saputo resistere al fascino delle Muscle Car. Ha infatti comprato e restaurato una Mustang del 1967 un lavoro di ben due anni. La macchina è stata poi donata a suo nonno.

Audi S5

Efron è un grande fan dell’Audi il primo modello della casa tedesca che ha acquistato anni fa è l’Audi S5 una coupé dotata di un motore V8 aspirato che sviluppa oltre 300 cavalli. E’ ancora oggi la macchina preferita dall’attore.

Audi S6

L’attore è stato pizzicato recentemente al volante di questa vettura, acquistata da poco, si tratta di una berlina super-sportiva ideale per muoversi nelle grandi città statunitensi. Il suo motore V8 twin turbo sviluppa infatti 450 cavalli.

Mercedes Classe V

Per muoversi tra le città di Los Angeles e Chicago in maniera agevole ed allo stesso tempo viaggiare nel massimo comfort Efron ha acquistato questo van, ideale anche per i viaggi autostradali.

Ford Navigator

Non poteva mancare nella collezione di Zac un SUV infatti il giovane attore ha optato per questo modello che offre un look ed interni premium oltre che un elevatissima capacità di carico. Il motore V6 Twin turbo sviluppa 450 cavalli e nonostante la notevole mole lo riesce a rendere abbastanza agile.

Audi R8

Da grande fan della casa dei quattro anelli Efron non poteva esimersi dall’acquistare la vettura più sportiva mai prodotta dal brand tedesco. Una R8 in colorazione grigia totalmente personalizzata. Un modello ormai datato visto che è la prima serie che usciva ancora con il cambio manuale.

Tesla Model S

L’attore americano ha nella sua collezione anche il modello top di gamma della casa di Elon Musk. La sua Model S è in colorazione nera, dotata di molta tecnologia tra cui la TV è perfetta per muoversi in città non inquinando grazie al motore elettrico.

