Le macchie di resina sono molto fastidiose sulla carrozzeria dell’auto in quanto possono lasciare traccia in maniera permanente sulla vernice. Ecco come è possibile toglierle per tempo evitando che il colore perda lucentezza.

Come togliere la resina dall’auto

La resina si può togliere senza avere gravi conseguenze sulla carrozzeria dell’auto, l’importante è non lasciare che essa si secchi altrimenti sarà quasi impossibile toglierla senza che essa lasci il proprio segno sulla vernice. Infatti serve del tempo, anche toglierla immediatamente è negativo. Ecco i principali metodi per rimuoverla efficacemente.

Benzina

Il primo metodo prevede l’utilizzo della benzina, questo solvente a differenza degli altri non intacca la vernice e quindi è adatto a rimuovere la resina. Prima di iniziare ad applicare la benzina sulla zona interessata è necessario inumidire un panno di daino con l’acqua e dopo aver asciugato l’area inumidirne un altro con la benzina ed iniziare a trattare la macchia di resina, questa dovrebbe già rimuoversi con questo procedimento. Come ultimo passaggio utilizzare un altro panno di daino imbevuto di acqua e sapone così da avere la carrozzeria a posto.

Olio vegetale

Un altro metodo prevede l‘utilizzo di olio vegetale che promette gli stessi risultati della benzina ed è più economico. Il procedimento è lo stesso che si compie se si utilizza la benzina, l’unica accortezza è nel trattamento finale, dopo averlo utilizzato sulle macchie, servirsi di un sapone specifico per auto per pulire la carrozzeria dai residui.

E’ consigliabile usare un panno morbido e non una spugna perché la spugna pur risultando morbida, è abrasiva per la carrozzeria e potrebbe graffiarla. Scegliere quindi un panno il più morbido possibile ed utilizzare acqua calda che ammorbidisce la resina facilitandone la rimozione dalla zona interessata.

Se la resina si posizione sul parabrezza è consigliabile utilizzare l’alcool per rimuoverne i residui.

