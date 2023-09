Come effettuare la regolazione degli specchietti laterali per avere una perfetta visuale della zona intorno all'auto.

La regolazione degli specchietti laterali è importante al fine di avere il pieno controllo della posizione dell’auto sia nelle fasi di manovra che su strada ecco come eseguire questa procedura nella maniera più corretta possibile.

LEGGI ANCHE: Che auto guida Giorgia Meloni

Come regolare gli specchietti laterali

La regolazione degli specchietti laterali è importante perché permette di vedere meglio quello che avviene accanto a noi, in particolare per le fasi di manovra e/o sorpasso.

Gli specchietti da regolare sono quelli del guidatore e del passeggero. La posizione ideale permette di vedere solo una piccola parte dell’auto, solitamente gli angoli posteriori e per il resto la strada intorno a noi.

Gli specchi possono spostarsi anche a causa di forti urti o vibrazioni, anche se il caso più comune è legato al fatto che qualcun altro ha usato l’auto al posto nostro.

NB: regolare gli specchietti a veicolo fermo e mai in marcia. Farlo con il veicolo in movimento è estremamente pericoloso.

Le auto moderne hanno un interruttore che permette di regolare lo specchietto sinistro e destro a sinistra e a destra nonché in alto e in basso così da avere la perfetta visuale per l’altezza del guidatore.

E’ importante sapere dove si trova e quindi utilizzarlo per la regolazione. Per la regolazione dello specchietto del guidatore muovere la testa finche non si appoggia al montante e da lì regolare lo specchietto finché non si vede una piccola parte della carrozzeria.

Per lo specchietto destro spostare la testa fino al centro della console centrale e regolare lo specchietto destro finché anche qui non si vede una piccola parte della carrozzeria.

Così facendo si hanno gli specchietti regolati perfettamente e quindi sarà semplice capire gli ingombri della nostra auto. E’ ideale spostarli in fase di manovra così da non effettuare danni all’auto.

LEGGI ANCHE: Come togliere l’olio dalla moquette dell’auto