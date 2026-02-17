Come trasformare il Dacia Bigster in un mini camper overland con ARB

Il Dacia Bigster può diventare una base overland concreta con l'ARB Drawer System, la Wagon Slide Kitchen e la tenda Esperance 2, mantenendo costi e pesi sotto controllo

Il Dacia Bigster, progettato come suv spazioso e funzionale, si propone anche come alternativa economica ai camper tradizionali. Con moduli ARB il veicolo si trasforma in un allestimento da campeggio tecnico, mantenendo il prezzo significativamente inferiore rispetto ai van convertiti. L’operazione interessa chi cerca praticità e versatilità senza eccedere nel budget.

Allestimento e costo

Il kit ARB prevede un sistema di cassetti ancorati al pianale, una cucina estraibile e una tenda rigida sul tetto. L’assetto è pensato per l’overland, con soluzioni compatte e modulabili. Se il punto di partenza è un Bigster d’ingresso, il prezzo totale resta sotto i 40.000 euro.

Perché il Bigster è una buona base

Partendo da un Bigster d’ingresso, i numeri restano favorevoli per chi intende allestire un veicolo. Dal punto di vista pratico offre 4,60 m di lunghezza, fino a 1.800 l di capacità di carico e una portata sul tetto dichiarata di 80 kg. La massa a vuoto varia in funzione dell’allestimento e si colloca poco sotto i 1.500 kg. La massa complessiva a pieno carico si avvicina ai 2.300 kg, lasciando in media circa 750 kg di carico utile. Sono valori che rendono plausibile il montaggio di componenti fissi, a condizione che l’installazione sia eseguita correttamente e con bulloneria adeguata.

Spazio e vincoli di peso

La scelta di componenti fissi impone compromessi sul volume utile. Pur partendo dai 667 l dichiarati, l’allestimento riduce lo spazio di carico a una stima di circa 250 l sopra i cassetti. L’installazione consente però di disporre di attrezzature robuste e immediatamente operative.

Dal punto di vista pratico, il montaggio deve tenere conto della portata complessiva e della corretta bulloneria. Il trade-off tra capacità volumetrica e disponibilità di attrezzature è spesso accettabile per chi privilegia soluzioni fuori piazzola. Si raccomanda la verifica della massa complessiva a pieno carico e l’omologazione dell’allestimento da parte di un tecnico autorizzato.

I componenti chiave dell’allestimento ARB

Dopo la raccomandazione sulla verifica della massa complessiva e sull’omologazione, il testo descrive gli elementi strutturali che determinano peso e volume utile dell’allestimento.

Al centro dell’allestimento si trova il ARB Drawer System RD1045. Si tratta di una coppia di cassetti heavy-duty montati su guide a sfere. Ogni cassetto ha una portata nominale fino a 150 kg e una profondità di 1.045 mm. Il kit pesa circa 85 kg e viene fissato solidamente al pianale, caratteristica che lo distingue da soluzioni temporanee.

Sopra ai cassetti è integrata la Wagon Slide Kitchen, un modulo scorrevole dimensionato 1.045 x 500 x 310 mm. L’unità contiene un fornello a tre fuochi con potenza complessiva intorno a 6 kW e un lavello in acciaio da 7 litri. Il peso della cucina è stimato attorno ai 45 kg.

Dal punto di vista operativo, la combinazione dei due moduli comporta un incremento significativo del carico strutturale sul pianale. Le imprese di installazione e i tecnici autorizzati devono valutare il peso combinato e l’effetto sul baricentro. La sostenibilità è un business case anche in questo ambito: la scelta di materiali e la durabilità dei componenti influiscono su costi e impatto nel ciclo di vita.

Il dato rilevante per l’allestimento rimane il peso complessivo stimato: circa 130 kg per i due moduli, esclusi accessori e fissaggi. Tale valore va considerato nel calcolo della massa a pieno carico e nell’iter di omologazione.

La tenda da tetto e la compatibilità

Nel calcolo della massa a pieno carico va considerata la tenda rigida Esperance 2 prevista dal pacchetto dormire. La superficie utile è di circa 2.000 x 1.400 mm e il sistema include materasso, illuminazione a LED e prese USB integrate. Il peso della tenda è indicato in circa 57 kg, valore compatibile con la portata dinamica di 80 kg del tetto del Bigster. Sommando i pesi del sistema cassetti, della cucina e della tenda si ottiene un incremento stimato di circa 187 kg. A tali valori vanno aggiunti i passeggeri e l’attrezzatura: due adulti da 75 kg e un bambino da 30 kg aggiungono altri 180 kg, portando il totale aggiuntivo a circa 367 kg, senza considerare acqua e bagagli.

Costi, praticità e risultati

La trasformazione del veicolo prosegue con la valutazione economica delle dotazioni. Il prezzo degli elementi ARB (cassetti, cucina e tenda Esperance 2) si colloca tra circa 6.400 e 7.000 euro. A questa cifra si aggiungono gli accessori obbligatori, come barre portapacchi e staffaggi, il montaggio professionale e le eventuali pratiche di omologazione o annotazione.

Considerando un Bigster con listino attorno ai 26.000 euro, il budget realistico per una trasformazione completa si attesta generalmente tra 33.000 e 35.000 euro. Tale importo rimane nettamente inferiore alla soglia dei 40.000 euro, dove spesso si trovano camper più attrezzati o van già allestiti. Dal punto di vista pratico, questa fascia di spesa offre un equilibrio tra funzionalità e valore di mercato per gli appassionati di motori.

Due approcci possibili

Chi cerca la massima semplicità può scegliere lo Sleep Pack di Dacia, che trasforma il veicolo in pochi minuti in un mini-camper senza cucina fissa né sistemi di cassetti tecnici. L’alternativa proposta da ARB si rivolge a chi privilegia autonomia e robustezza: comporta maggiore peso e più tecnologia, ma offre una capacità organizzativa superiore degli spazi e rimane meno costosa rispetto a soluzioni specialistiche.

Il Dacia Bigster allestito con i moduli ARB si presenta come un’opzione concreta per un overlander entry-level: compatto, tecnico e sostenibile dal punto di vista economico. Dal punto di vista ESG, la sostenibilità è un business case quando l’allestimento bilancia massa, funzionalità e durata dei componenti. Sul mercato si osserva una crescente domanda di soluzioni pratiche e modulari; la diffusione di allestimenti entry-level rappresenta uno sviluppo rilevante per gli appassionati di motori.