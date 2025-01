Scopri come controllare se il passaggio di proprietà è avvenuto correttamente e le sanzioni in caso contrario.

Introduzione al passaggio di proprietà

Acquistare un’auto usata è un processo che richiede attenzione e precisione, specialmente per quanto riguarda il passaggio di proprietà. In Italia, l’acquirente ha 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita per richiedere il passaggio di proprietà presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Questo passaggio è fondamentale per evitare sanzioni e per garantire che il veicolo sia registrato correttamente a nome del nuovo proprietario.

Controllare l’avvenuto passaggio di proprietà

È possibile verificare se il passaggio di proprietà è stato effettuato correttamente richiedendo una visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Questo servizio consente di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di un veicolo, inclusa la registrazione del proprietario attuale. Per richiedere una visura, è sufficiente fornire il numero di targa del veicolo. Il costo per questo servizio è di 6,00 euro e può essere effettuato anche online.

Le conseguenze della mancata registrazione

La mancata registrazione del passaggio di proprietà entro il termine stabilito può comportare sanzioni significative. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, l’acquirente può incorrere in multe che variano da 363 a 1.813 euro, oltre al ritiro del documento unico del veicolo. Inoltre, il venditore rimane intestatario del veicolo fino a quando il passaggio di proprietà non viene registrato, il che significa che può essere ritenuto responsabile per eventuali multe o danni causati dal veicolo.

Procedure per la registrazione tardiva

Se il passaggio di proprietà non è stato registrato entro i 60 giorni, è comunque possibile effettuare la registrazione, ma con l’aggiunta di una sanzione. Questa sanzione è pari al 30% dell’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) dovuta, oltre agli interessi legali. Tuttavia, se il ritardo è inferiore a 15 giorni, la sanzione può essere ridotta a un importo pari all’1% per ciascun giorno di ritardo. È importante agire tempestivamente per evitare ulteriori complicazioni.

Proteggere il venditore

Per tutelarsi, il venditore può richiedere la registrazione della dichiarazione di vendita al PRA. Questo passaggio è cruciale per evitare di essere ritenuto responsabile per eventuali oneri legati al veicolo. La registrazione può essere effettuata presentando una scrittura privata autenticata e il modello di presentazione NP3C, insieme al pagamento delle relative tasse.

Conclusione

Verificare il passaggio di proprietà di un’auto usata è un passo fondamentale per garantire una transazione sicura e senza problemi. Conoscere le procedure e le sanzioni associate può aiutare sia l’acquirente che il venditore a evitare complicazioni legali e finanziarie. Assicurati sempre di controllare lo stato del veicolo e di completare tutte le registrazioni necessarie entro i termini stabiliti.