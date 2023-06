Dare una mano di vernice fresca alle ruote è più facile di quanto si pensi e non costerà più di 30 euro in vernice e materiali.

Non sapete come vereniciare i cerchi dell’auto in acciaio? Non importa quanto sia lucida e pulita la carrozzeria della vostra auto, se ha le ruote arrugginite e sporche, sembrerà comunque un rottame. Dare una mano di vernice fresca alle ruote è più facile di quanto si pensi e non costerà più di 30 euro in vernice e materiali.

Questo metodo dovrebbe funzionare su cerchi in acciaio, cromati e in lega di alluminio, ma probabilmente i risultati migliori si ottengono con l’acciaio. Vi serviranno primer spray, vernice spray, una spazzola metallica, alcool per sfregamento, gel lucidante per pneumatici, cartoncini e acqua saponata.

Come verniciare i cerchi dell’auto in acciaio: la guida

Iniziate pulendo accuratamente il pneumatico con acqua e sapone. Quindi utilizzate una spazzola metallica per rimuovere tutta la ruggine e i depositi incrostati. Il modo migliore e più veloce per farlo è usare una smerigliatrice angolare con l’accessorio spazzola metallica.

Una volta rimossa tutta la ruggine e i depositi, è possibile dare alla ruota una pulizia finale con alcool per sfregamento. Applicate il gel lucidante per pneumatici intorno al bordo del cerchio, facendo attenzione a non toccare il cerchio pulito. In questo modo si protegge il pneumatico dall’eccesso di vernice e si facilita la rimozione della vernice.

Dopo che la ruota è stata pulita e preparata per la verniciatura, prendete i cartoncini e inseriteli tra il pneumatico e la ruota, coprendo il pneumatico esposto. In questo modo si protegge il pneumatico dall’eccesso di vernice. Applicate tre mani di primer e vernice, e voilà! Avrete una ruota nuova di zecca e un veicolo di cui andare fieri.

