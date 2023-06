Vorreste verniciare manualmente i cerchi dell’auto ma non sapete come fare? Per ottenere un’elevata produttività nella verniciatura delle ruote in alluminio in carrozzeria, sarà opportuno seguire una serie di passaggi che garantiranno una metodologia di lavoro efficiente e un’ottima finitura finale del pezzo.

Come verniciare i cerchi dell’auto: guida fai da te

Disincrostazione della ruota

La rimozione del pneumatico dalla ruota ci permetterà di lavorare in modo più comodo ed efficiente. Una volta sbocconcellata, posizionarla su una superficie a media altezza, per evitare di assumere una postura di lavoro forzata.

Pulire accuratamente l’intera superficie

Come già detto, è fondamentale effettuare una pulizia accurata dell’intera ruota, utilizzando prodotti specifici. In questo modo si rimuoveranno tutti i resti di grasso, sporco o altri contaminanti, favorendo una buona adesione e ancoraggio della vernice. Asciugare quindi la parte con un panno pulito.

Valutazione del danno

Ora che la ruota è pulita ed è stata preparata, ispezioniamo tutti i difetti in dettaglio. Se troviamo difetti che riguardano la struttura della ruota, come crepe o deformazioni, dovremo valutare se la carrozzeria ha gli strumenti adatti per ripararli.

Mascheratura e levigatura

Mascherare il pneumatico e le parti della ruota che non verranno verniciate, ma che devono essere protette dal processo di carteggiatura o da eventuali spruzzi. Quindi carteggiare il pezzo, utilizzando una grana P150 o P180 per le aree più lisce, dove è possibile utilizzare una macchina rotativa orbitale.

Per le superfici difficili da raggiungere, carteggiamo manualmente con un blocco. In questo modo cerchiamo di mascherare il più possibile i graffi, le scalfitture e le irregolarità della ruota. Infine, puliamo la polvere generata dalla levigatura.

Applicazione dello stucco di alluminio

Nelle aree in cui abbiamo osservato graffi profondi o perdite di materiale, applicheremo uno stucco per carrozzeria con agenti di alluminio, che offre un’eccellente durezza e resistenza e un elevato potere riempitivo. In questo caso utilizzeremo lo stucco di alluminio PP/9507.

Successivamente, carteggiamo lo stucco applicato con una grana P150 – P320, a seconda del tipo di riparazione da eseguire, per livellare e levigare correttamente la superficie. Puliamo in profondità lo sporco generato.

Applicazione dello stucco

Scegliamo un colore di fondo in scala di grigi che ottimizzi il potere coprente della vernice e l’abbinamento con il colore di finitura scelto. A tal fine, verifichiamo la tonalità indicata nel software di gestione del colore.

Applichiamo lo stucco in base alle specifiche della sua scheda tecnica.

Una volta asciugata la mano di stucco, la carteggiamo, utilizzando una macchina rotativa eccentrica per le aree piane e lisce con carta abrasiva P400 o P500 e orbita 3. Nelle aree di difficile accesso utilizzeremo una carta abrasiva con un’orbita 2. Nelle zone di difficile accesso utilizzeremo una spugna o un blocco abrasivo. Quindi, sgrassiamo nuovamente il pezzo.

Applicazione della vernice di finitura

Se conosciamo il codice colore della ruota, formuleremo la miscela in base alle specifiche del software del colore.

Se non conosciamo il codice, useremo lo spettrofotometro per conoscere la formula del colore o la variante che meglio si adatta alla tonalità della ruota.

Prepariamo quindi il colore e lo applichiamo alla ruota seguendo le indicazioni della scheda tecnica. Infine, prepareremo e spruzzeremo un trasparente che garantisca un’eccellente brillantezza, estensibilità e resistenza.

