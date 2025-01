Un anno di sfide per gli appassionati di motori

Il 2025 si preannuncia come un anno storico per gli amanti delle corse, con un calendario che vedrà ben nove sovrapposizioni tra le gare di MotoGP e Formula 1. Con 25 Gran Premi per la F1 e 22 per la MotoGP, i tifosi si preparano a vivere emozioni senza precedenti. Tuttavia, la possibilità di cancellazioni dell’ultimo minuto, come accaduto in passato, potrebbe influenzare il programma.

Le prime concomitanze si verificheranno già a partire dal 16 marzo, quando la MotoGP correrà in Argentina mentre la Formula 1 sarà in Australia. Questo evento segnerà l’inizio di una serie di weekend intensi per gli appassionati, con gare che si svolgeranno a pochi ore di distanza l’una dall’altra. Il 13 aprile, Bahrain e Qatar si sfideranno in un altro weekend di emozioni, seguito da eventi europei il 25 maggio e il 29 giugno, con Monte Carlo e Silverstone da una parte e Spielberg e Assen dall’altra.

Strategie per i tifosi

Per i fan delle due discipline, la pianificazione diventa fondamentale. Con gare che si sovrappongono, sarà necessario scegliere attentamente quali eventi seguire. Ad esempio, il 7 settembre vedrà la Formula 1 a Monza e la MotoGP a Barcellona, creando una sfida logistica per i tifosi. Inoltre, il 19 e 26 ottobre, le gare di MotoGP si svolgeranno al mattino, mentre la F1 correrà in serata, offrendo un’opportunità unica per seguire entrambe le competizioni in un solo weekend.

Un finale di stagione emozionante

Il 2025 si concluderà con un’altra concomitanza il 9 novembre, quando il Gran Premio di San Paolo si svolgerà poche ore dopo la MotoGP in Portogallo. Questo finale di stagione promette di essere ricco di tensione e adrenalina, con i titoli in palio che potrebbero essere decisi in queste ultime gare. I tifosi dovranno prepararsi a un autunno di emozioni forti, con la possibilità di seguire le ultime battaglie per il campionato.