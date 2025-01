Un bilancio significativo delle operazioni di controllo

Nel periodo compreso tra il 18 e il 30 dicembre, la polizia municipale ha effettuato un’importante operazione di controllo stradale, registrando un totale di 325 infrazioni. Di queste, ben 169 sono state contestate per violazioni al limite di velocità, aggravate dal fatto che sono state commesse durante le ore notturne. Questo intervento è stato fortemente voluto dal comando dei vigili urbani, che ha schierato 133 agenti per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme stradali.

Controlli sull’uso di alcol e sicurezza stradale

Durante le operazioni, sono stati sottoposti a controllo 468 automobilisti con etilometro, dei quali 19 sono risultati in stato di ebbrezza, portando al ritiro della patente. Inoltre, 6 conducenti sono stati denunciati e multati per un totale di 8 mila euro. È emerso anche un caso di rifiuto a sottoporsi all’alcol test, che ha comportato una sanzione di 3 mila euro. La legge è severa, e anche i neopatentati, pur avendo un tasso alcolemico inferiore a 0.8, sono stati multati, poiché la normativa non ammette sforamenti rispetto allo zero.

Controlli nei locali e sanzioni amministrative

Oltre ai controlli stradali, le squadre di polizia amministrativa hanno ispezionato i locali della movida, alcuni dei quali sono stati segnalati per la vendita di alcol a minori. Le operazioni hanno portato a sanzioni amministrative per un totale di circa 15 mila euro. In particolare, un rivenditore in via San Lorenzo ha subito il sequestro di quasi 7 mila bevande alcoliche e superalcoliche, con multe per 6 mila euro. Anche una discoteca di viale Strasburgo ha ricevuto sanzioni per violazioni delle norme igienico-sanitarie e per un impianto di amplificazione non conforme.

Impegno costante per la sicurezza stradale

Il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, ha sottolineato l’importanza di queste operazioni, dichiarando che il personale è stato impiegato per garantire la sicurezza della viabilità e della vivibilità della città durante le festività. Le attività di controllo continueranno in modo costante, in linea con le nuove disposizioni del Codice della Strada, per assicurare che le strade siano sicure per tutti gli utenti.