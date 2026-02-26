Controllo gratuito Royal Enfield: come funziona il New Season Check-Up

Royal Enfield lancia un servizio dedicato ai motociclisti che rimettono in strada i mezzi dopo la sosta invernale: il New Season Check-Up, un controllo rapido pensato per garantire la sicurezza e la circolazione regolare dei veicoli. Il servizio è disponibile per la nuova stagione presso le officine autorizzate del marchio e propone condizioni commerciali agevolate per gli interventi necessari.

La campagna è riservata esclusivamente alle moto Royal Enfield e si svolge nelle concessionarie autorizzate aderenti. Nel testo seguente vengono illustrate le prestazioni incluse nel check-up, le eventuali agevolazioni economiche e le modalità per prenotare l’intervento in officina.

Cosa prevede il check-up e quando è attivo

Il New Season Check-Up è disponibile dall’1 marzo al 15 aprile 2026 presso le concessionarie Royal Enfield aderenti all’iniziativa. Si tratta di un intervento gratuito composto da 10 controlli funzionali, mirati a verificare gli elementi critici dopo il fermo invernale e a intercettare eventuali problemi prima di riprendere a viaggiare.

Dietro ogni viaggio c’è una storia di manutenzione e sicurezza: nel controllo sono inclusi verifiche di avviamento, impianto frenante, sospensioni, pneumatici, livello oli e liquidi, illuminazione e impianto elettrico. Le operazioni si svolgono in officina con collaudo visivo e test funzionali mirati.

Le concessionarie forniranno inoltre indicazioni sulle eventuali riparazioni necessarie e sulle agevolazioni economiche disponibili per i clienti. Le modalità di prenotazione sono gestite direttamente dalle officine aderenti; in sede saranno fornite tempistiche previste e informazioni sui costi senza intervento.

Elenco dei controlli inclusi

A seguito della prenotazione, il check prevede verifiche mirate su componenti essenziali per sicurezza e funzionalità. Le operazioni sono svolte da tecnici delle officine aderenti e le tempistiche vengono comunicate in sede.

Durante l’intervento si controllano il livello olio motore e la lubrificazione generale della trasmissione. Si verifica inoltre la regolazione, pulizia e ingrassaggio della catena di trasmissione per garantirne durata e efficienza.

Vengono ispezionate la pressione e stato degli pneumatici e il serraggio dei raggi, con attenzione a eventuali deformazioni o usura irregolare. Si valuta lo stato di usura di pastiglie e disco freno e il corretto funzionamento dell’interruttore stop.

Altri controlli includono la regolazione del faro per l’assetto luminoso, la regolazione della frizione e della trasmissione acceleratore per assicurare risposta e sicurezza di guida. Queste verifiche coprono i principali aspetti legati alla circolazione su strada.

Vantaggi aggiuntivi e servizi offerti

Oltre al controllo gratuito, le concessionarie aderenti propongono agevolazioni commerciali rivolte ai proprietari del marchio. È previsto uno sconto del 20% sui ricambi originali per la manutenzione ordinaria. È altresì previsto uno sconto del 10% su abbigliamento, merchandising e accessori del marchio.

In numerose filiali, compatibilmente con la disponibilità, viene offerto il servizio di moto sostitutiva per la durata degli interventi più lunghi. Il servizio è subordinato alla disponibilità della singola concessionaria e alle condizioni indicate al momento della prenotazione.

Come sfruttare al meglio l’offerta

Per ottenere i benefici è consigliabile prenotare in anticipo il controllo presso la concessionaria Royal Enfield di riferimento. Conviene verificare preventivamente la partecipazione della filiale e la disponibilità del servizio di moto sostitutiva per pianificare la visita senza imprevisti.

Gli sconti si applicano esclusivamente ai prodotti e alle moto del marchio e sono soggetti alle condizioni commerciali della concessionaria. Eventuali limitazioni o esclusioni vengono comunicate al momento della prenotazione.

Perché fare il controllo dopo l’inverno

Dopo il periodo di fermo stagionale la moto può manifestare malfunzionamenti dell'impianto elettrico, degrado della batteria, depositi nel sistema di alimentazione e corrosione della catena. Il check-up stagionale serve a individuare queste criticità prima che si traducano in guasti o rischi per la sicurezza.

Un controllo mirato consente inoltre di contenere i costi di manutenzione. La sostituzione tempestiva di componenti usurati riduce la probabilità di interventi successivi più invasivi. L’utilizzo di ricambi originali garantisce compatibilità tecnica e mantiene le prestazioni conformi alle specifiche di progetto. Si prevede, infine, un riscontro documentato delle verifiche eseguite per facilitare eventuali interventi futuri.

Informazioni pratiche e consigli finali

A integrazione del riscontro documentato delle verifiche eseguite, è opportuno portare in officina i documenti della moto e un elenco delle anomalie percepite.

Al momento della prenotazione occorre chiedere la conferma della lista dei dieci controlli e l’indicazione sulla disponibilità della moto sostitutiva. Questo approccio rende l’intervento più efficiente e riduce i tempi di permanenza in officina.

La partecipazione al New Season Check-Up consente di ripartire con la moto in condizioni controllate e di usufruire di sconti su ricambi e abbigliamento. Le informazioni operative e l’elenco delle concessionarie aderenti sono disponibili sul sito ufficiale Royal Enfield e presso le filiali autorizzate.