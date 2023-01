Conviene l’auto ibrida? I principali pro e contro

L’auto ibrida conviene realmente? Quali sono i suoi vantaggi nel lungo termine e, soprattutto, quali sono i suoi punti deboli? In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito, analizzando i principali pro e contro per permettervi di avere un quadro più chiaro della situazione.

Conviene l’auto ibrida? I vantaggi

Si risparmia sul carburante

I prezzi del carburante salgono spesso a prezzi vertiginosi. Con un’auto ibrida si può sostituire il carburante con l’elettricità, in modo da non doversi recare ogni volta a una stazione di rifornimento e spendere ulteriori soldi.

Certo, ovviamente è necessario anche valutare i costi dell’elettricità, nonché considerare il proprio stile di guida e altri fattori che potrebbero influire.

Motore silenzioso

Le auto ibride sono molto più silenziose rispetto ai classici veicoli a benzina o diesel. Negli Stati Uniti sono state addirittura approvate delle leggi per far emettere ai veicoli dei suoni specifici, per motivi di sicurezza.

Meno manutenzione

Considerando la presenza di due fonti di alimentazione, generalmente il motore regolare dell’auto tende a usurarsi con meno facilità. Di conseguenza, non dovrete cambiare l’olio molto spesso e anche la manutenzione sarà molto più tranquilla. Ovviamente ciò dipende anche dal modello dell’auto, quindi è necessario informarsi prima.

Conviene l’auto ibrida? Gli svantaggi

Costo maggiore

Le auto ibride hanno un costo più elevato rispetto alle auto tradizionali, che sia in leasing o per un acquisto vero e proprio.

Manutenzione costosa

Vi abbiamo detto che la manutenzione è generalmente meno frequente rispetto alle auto tradizionali, ma quando è necessaria può costare tanto. A influire è principalmente la batteria, che in caso di sostituzione è decisamente dispendiosa (circa 2000 euro). Non abbiate timore, però: generalmente la loro durata è di almeno dieci anni.

