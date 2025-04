Corvette E-Ray: l’ibrida sportiva che conquista l’Italia

Un’icona sportiva reinventata

La Chevrolet Corvette E-Ray rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama delle auto sportive, combinando la tradizionale potenza del motore V8 con l’innovazione della propulsione elettrica. Questa ottava generazione della Corvette non è solo un’auto, ma un simbolo di come la tecnologia possa integrarsi con il design e le prestazioni. Con un motore 6.2L V8 abbinato a un motore elettrico, la E-Ray offre una potenza totale di 643 CV, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. La velocità massima supera i 300 km/h, rendendola una delle vetture più veloci sul mercato.

Design e caratteristiche distintive

Il design della Corvette E-Ray è un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Con un corpo “wide-body” ispirato alla Z06 e linee aerodinamiche scolpite, questa vettura non passa inosservata. Le carreggiate allargate e le prese d’aria maggiorate non solo migliorano l’aspetto, ma ottimizzano anche le prestazioni aerodinamiche. I cerchi in lega specifici e il sistema di scarico quadricromato enfatizzano ulteriormente la sportività del modello. La Coupé presenta un tettuccio rigido rimovibile, mentre la Convertible è dotata di un hardtop retrattile elettrico, che può essere aperto e chiuso in soli 16 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h.

Innovazione tecnologica e comfort

La Corvette E-Ray non è solo potenza, ma anche tecnologia all’avanguardia. Dotata di sospensioni Magnetic Ride Control 4.0, la vettura effettua fino a 1.000 regolazioni al secondo, garantendo una guida precisa e reattiva. Gli interni sono progettati per il massimo comfort, con sedili sportivi in pelle premium e un sistema infotainment all’avanguardia. Il display digitale da 12 pollici e il touchscreen da 8 pollici offrono un’esperienza utente intuitiva, con supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il Performance Data Recorder consente ai piloti di registrare le performance in pista, fornendo dati preziosi per migliorare le proprie abilità di guida.

Prestazioni e modalità di guida

La Corvette E-Ray offre diverse modalità di guida, tra cui la modalità Stealth, che consente di percorrere brevi distanze in modalità elettrica, e la modalità Shuttle, che disattiva il motore V8 per manovre in spazi ristretti. La batteria agli ioni di litio da 1,9 kWh supporta le fasi di start/stop del motore V8, ottimizzando l’efficienza energetica. Con un pacco batteria di propulsione coperto da una garanzia di 8 anni o 150.000 km, la E-Ray rappresenta un investimento sicuro per gli appassionati di auto sportive.

Prezzi e disponibilità in Italia

In Italia, la Chevrolet Corvette E-Ray è disponibile a partire da 174.900 euro per la Coupé e 181.900 euro per la Convertible, prezzi che includono IVA ma escludono IPT e messa in strada. La garanzia standard copre 3 anni o 100.000 km, assicurando tranquillità agli acquirenti. Con dieci colori disponibili e 15 combinazioni per gli interni, la personalizzazione è un altro punto di forza di questo modello, che si distingue nel mercato delle auto sportive.