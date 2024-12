Introduzione ai servizi taxi a Milano

Milano, una delle città più dinamiche d’Europa, offre diverse opzioni di trasporto per raggiungere i suoi aeroporti. Che si tratti di Malpensa, Linate o Orio al Serio, i viaggiatori possono scegliere tra taxi, autobus, treni o parcheggi a pagamento. Tra queste opzioni, il taxi si distingue per la sua comodità, sebbene sia anche il mezzo più costoso. Nel 2025, le tariffe dei taxi a Milano sono state aggiornate, e in questo articolo esploreremo i costi attuali per i trasferimenti verso e dagli aeroporti.

Tariffe taxi da Milano a Malpensa e Orio al Serio

Il servizio taxi a Milano è regolato da tariffe fisse per i trasferimenti verso gli aeroporti. Per il tragitto da Milano a Malpensa, il costo è di 114 euro, una tariffa che rimane invariata indipendentemente dal numero di passeggeri. Questo significa che se tre persone condividono il taxi, ognuna pagherà solo 38 euro. Per il trasferimento da Malpensa alla Fiera di Rho, la tariffa fissa è di 94 euro, mentre per il percorso da Malpensa a Linate, il costo è di 128 euro.

Costi del taxi da Milano a Linate

Il taxi per l’aeroporto di Linate segue un sistema tariffario urbano, con un costo iniziale di 16 euro. La tariffa base è di 1,32 euro al chilometro e 34,48 euro all’ora. Le corse da Linate verso il centro di Milano durano circa 25 minuti, mentre il tragitto verso la Fiera di Rho richiede tra 45 e 55 minuti. È importante notare che le tariffe possono variare in base al tempo di percorrenza e al traffico.

Servizi taxi e prenotazione a Milano

Il Comune di Milano offre un servizio di prenotazione taxi che consente ai viaggiatori di chiamare un taxi tramite diversi canali. È possibile contattare i taxi telefonicamente ai numeri 02.8585, 02.6969, 02.4040 e 02.5353, oppure utilizzare le app disponibili per Android e iOS. Questo servizio è particolarmente utile per conoscere i tempi di attesa e la targa del taxi in arrivo, garantendo un’esperienza di viaggio senza stress.

Conclusione

In sintesi, i taxi a Milano offrono un servizio comodo e diretto per raggiungere gli aeroporti, con tariffe fisse per Malpensa e Orio al Serio, e un sistema tariffario urbano per Linate. Con le tariffe aggiornate nel 2025, i viaggiatori possono pianificare il loro viaggio con maggiore chiarezza e sicurezza.