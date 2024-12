Crescita del mercato delle auto usate in Italia a novembre 2024

Il mercato delle auto usate in Italia

Il mercato delle auto usate in Italia ha registrato un notevole incremento anche nel mese di novembre 2024, con un aumento dell’1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo trend positivo è confermato dai dati che mostrano un totale di 262.164 passaggi di proprietà nel mese, inclusi i trasferimenti temporanei a nome dei concessionari. Questo dato evidenzia un forte interesse per il settore delle auto di seconda mano, che continua a crescere in un contesto economico in continua evoluzione.

Le vendite di auto usate rispetto a quelle nuove

Un dato significativo emerso è che per ogni 100 auto nuove vendute, ben 222 auto usate hanno trovato un nuovo proprietario. Questo rapporto sottolinea l’importanza del mercato dell’usato, che si sta affermando come una valida alternativa all’acquisto di veicoli nuovi. La media annuale di vendite di auto usate si attesta a 197 unità al mese, un numero che riflette la crescente fiducia dei consumatori nel settore.

Tipologie di alimentazione delle auto usate

Analizzando le tipologie di alimentazione, emerge che gasolio e benzina continuano a dominare il mercato delle auto usate. Tuttavia, le auto ibride stanno guadagnando terreno, con un incremento mensile del 48,1% per le ibride a benzina, che ora detengono una quota di mercato dell’8,2%. Le ibride a gasolio hanno visto un aumento ancora più significativo, con un +62,8% e una quota dell’1,5%. Al contrario, le auto elettriche pure di seconda mano, pur crescendo del 38,7%, rappresentano solo lo 0,9% del totale, evidenziando la necessità di una maggiore diffusione di questi veicoli nel mercato.

Radiazioni e sostituzioni nel mercato

Un altro aspetto interessante riguarda le radiazioni delle auto. Secondo i dati forniti dall’ACI, si è registrato un incremento del 26,7% rispetto a novembre 2023, con un tasso unitario di sostituzione di 0,84. Ciò significa che per ogni 100 auto nuove immatricolate, 84 sono state radiate. Questo fenomeno è probabilmente influenzato dagli incentivi statali, che continuano a incentivare la sostituzione dei veicoli più vecchi con modelli più moderni e sostenibili.

Le regioni più attive nel mercato delle auto usate

Infine, per quanto riguarda la distribuzione geografica delle vendite, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di scambi di auto usate, seguita da Lazio, Campania, Sicilia e Veneto. Questi dati indicano un mercato vivace e competitivo, dove le opportunità di acquisto e vendita sono in costante aumento.