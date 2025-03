Il mercato delle auto usate in Italia continua a espandersi

Nel mese di febbraio 2025, il mercato delle auto usate in Italia ha mostrato segni di crescita, registrando un incremento dell’2,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo trend positivo è confermato dai dati che indicano un totale di 279.583 passaggi di proprietà per le autovetture, escludendo le minivolture. Questo numero evidenzia un forte interesse per il settore delle auto di seconda mano, che continua a guadagnare terreno nel panorama automobilistico italiano.

Il rapporto tra auto nuove e usate

Un dato interessante è il rapporto tra auto nuove e usate: per ogni 100 autovetture nuove vendute, si registrano ben 206 vendite di auto usate. Questo rapporto sottolinea come il mercato delle auto usate stia diventando sempre più rilevante, con una media annuale che si attesta a 212 unità al mese. Questo valore è notevolmente superiore al numero di auto nuove vendute, evidenziando un cambiamento nelle preferenze dei consumatori.

Le preferenze di alimentazione delle auto usate

Per quanto riguarda le alimentazioni, le auto a gasolio e benzina continuano a dominare il mercato. Tuttavia, si osserva un crescente interesse per le auto ibride, con un aumento mensile del 36,1% per le ibride a benzina e del 53,0% per quelle a gasolio. Le ibride a benzina hanno raggiunto una quota di mercato dell’8,5%, mentre le ibride a gasolio si attestano all’1,7%. Anche le auto elettriche pure di seconda mano, sebbene rappresentino solo lo 0,9% del totale, hanno visto una crescita del 54,3% rispetto all’anno precedente, segnalando un interesse crescente verso soluzioni più sostenibili.

Radiazioni e scambi regionali

Un altro aspetto da considerare è il calo delle radiazioni, che ha registrato un significativo -27,4% rispetto a febbraio 2024. Questo dato potrebbe riflettere una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla durata dei veicoli. Inoltre, le regioni italiane più attive nel mercato delle auto usate sono la Lombardia, seguita da Lazio, Campania, Sicilia e Veneto. Queste aree rappresentano i principali centri di scambio, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del mercato.