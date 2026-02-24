Cronografo Navitimer B01 43 dedicato ad Aston Martin Formula One Team

Breitling e Aston Martin presentano un Navitimer in edizione limitata per celebrare il legame tra orologeria e sport motoristici, con fibra di carbonio, titanio e livrea verde caratteristica

Aston Martin e Breitling hanno presentato un cronografo nato dall’incontro tra automobilismo e orologeria di lusso. Il modello unisce estetica di gara, materiali leggeri e riferimenti visivi alle monoposto. L’orologio è destinato agli appassionati di Formula 1 e ai collezionisti di orologi tecnici, ed è disponibile in tiratura limitata per il pre-ordine.

Il progetto riprende il linguaggio del celebre Navitimer per trasformarlo in un oggetto che celebra la partnership con la scuderia. La reinterpretazione privilegia soluzioni costruttive finalizzate alla riduzione del peso senza rinunciare alla robustezza.

Caratteristiche principali del modello

Il cronografo monta il calibro B01 all’interno della cassa da 43 mm del Navitimer B01 Chronograph 43. La versione speciale adotta una gamma cromatica ispirata alle vetture da corsa e un rotore in nero opaco recante il logo Aston Martin Aramco, a sottolineare il carattere ufficiale della collaborazione. Al posto del consueto giallo Breitling è stato scelto il verde tipico della casa automobilistica britannica.

Materiali e progettazione leggera

Per contenere il peso sono stati impiegati fibra di carbonio e titanio, noti per l’elevato rapporto resistenza/peso. L’abbinamento di questi materiali riduce il peso complessivo senza compromettere la solidità della cassa o la funzionalità del movimento. Il risultato è un cronografo più confortevole in attività dinamiche, pur mantenendo un aspetto tecnico e robusto.

Edizione limitata e dettagli di produzione

La produzione è limitata a 1959 unità, cifra che omaggia l’ingresso di Aston Martin nel massimo campionato motoristico. Ogni esemplare è concepito come pezzo da collezione oltre che come oggetto di uso quotidiano. Il modello è attualmente disponibile per il pre-ordine al prezzo indicativo di 10.500 euro, collocandosi nella fascia alta dei cronografi sportivi di lusso.

Dettagli estetici e funzionali

Il quadrante e la grafica riprendono codici stilistici delle auto da corsa: contrasti cromatici ottimizzati per la leggibilità, richiami ai cruscotti e combinazione di finiture opache e lucide. L’approccio estetico mira a evocare una plancia di comando, mentre le scelte materiali richiamano componenti strutturali automobilistici.

Perché questa collaborazione ha senso

La partnership poggia su valori condivisi come precisione, ingegneria e attenzione alle prestazioni. Il progetto trasferisce tali principi nella progettazione dell’oggetto, creando un ponte simbolico tra il mondo delle corse e quello dell’orologeria. L’edizione limitata accentua il valore collezionistico e l’identità comune dei due marchi.

Il Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Formula One Team si presenta quindi come esempio di integrazione tra design automobilistico e competenza orologiera. La disponibilità per il pre-ordine e la tiratura limitata costituiscono gli elementi concreti che ne determineranno la diffusione sul mercato.