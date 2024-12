Crossover per famiglie: EMC 7 e Dacia Bigster a confronto

Introduzione ai crossover per famiglie

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico ha visto un crescente interesse per i crossover, in particolare per le famiglie che cercano spazio e comfort senza dover spendere una fortuna. Due modelli che si stanno facendo notare in questo segmento sono l’EMC 7 e la Dacia Bigster. Entrambi offrono un mix di praticità, design accattivante e prezzi competitivi, rendendoli scelte ideali per chi desidera un veicolo versatile.

Design e dimensioni dei modelli

L’EMC 7 si distingue per le sue dimensioni generose: con una lunghezza di 4,54 metri, una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,73 metri, offre un’ottima abitabilità. Il design è caratterizzato da linee spigolose e una grande griglia anteriore che conferisce un aspetto robusto. I fari LED Streamlight sono integrati in modo armonioso, mentre il posteriore è arricchito da fari LED Starry Eye e uno spoiler sportivo.

D’altra parte, la Dacia Bigster è leggermente più grande, misurando 4,57 metri in lunghezza. Il suo design richiama elementi della Duster, con fari a forma di Y e passaruota in plastica. La Bigster presenta finiture lucide e opache, con pannelli che imitano le protezioni tipiche dei fuoristrada, rendendola un’opzione attraente per chi cerca un SUV dal look avventuroso.

Interni e tecnologia a bordo

All’interno, l’EMC 7 offre un mix di materiali di qualità e tecnologia avanzata. Il cruscotto soft-touch è dotato di due schermi LCD da 12,3 pollici, che consentono di gestire le funzioni dell’auto e l’infotainment. I sedili sportivi, rivestiti in pelle bicolore, aggiungono un tocco di eleganza. Tuttavia, il bagagliaio ha una capacità di 359 litri, che potrebbe risultare limitata rispetto ad altre vetture del segmento.

La Dacia Bigster, invece, si distingue per il suo design interno curato, con un touchscreen centrale da 10,1 pollici di serie. Le versioni più avanzate offrono un sistema multimediale completo, con navigazione e aggiornamenti in tempo reale. Il bagagliaio è notevolmente più spazioso, con una capacità di 667 litri, e la funzione Easy Fold consente di abbattere i sedili posteriori per un ulteriore spazio di carico.

Motorizzazioni e prestazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’EMC 7 è disponibile con un motore turbo benzina da 174 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione. Nel 2025, sarà introdotta anche una versione GPL. La Dacia Bigster offre una gamma più ampia di motorizzazioni, tra cui opzioni ibride e mild hybrid, con potenze che variano da 130 a 155 CV. La versione ibrida a GPL promette un’autonomia di circa 1.450 km, rendendola una scelta ecologica e conveniente.

Entrambi i modelli si posizionano in una fascia di prezzo accessibile, con l’EMC 7 che parte da circa 24.800 euro e la Bigster che si prevede avrà un prezzo simile. Questo rende entrambe le vetture opzioni interessanti per le famiglie che cercano un buon rapporto qualità-prezzo.

Sicurezza e assistenza alla guida

In termini di sicurezza, l’EMC 7 offre tecnologie di base come il controllo di stabilità e assistenza alla partenza in salita, ma manca di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Al contrario, la Dacia Bigster è dotata di diversi dispositivi di sicurezza, inclusi sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, rendendola una scelta più sicura per le famiglie.

In conclusione, sia l’EMC 7 che la Dacia Bigster rappresentano ottime scelte nel segmento dei crossover per famiglie. Con un design accattivante, interni spaziosi e una gamma di motorizzazioni, entrambe le vetture offrono praticità e comfort a un prezzo competitivo, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un’auto versatile e accessibile.