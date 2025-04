CUPRA Design House si propone come un laboratorio creativo per il futuro del design e della mobilità.

Un nuovo capitolo per CUPRA

CUPRA, il noto brand spagnolo, ha recentemente annunciato il lancio di un progetto ambizioso: la CUPRA Design House. Questo nuovo spazio creativo si propone di estendere la visione del marchio oltre il settore automobilistico, esplorando nuove frontiere del design. In occasione della Milano Design Week 2025, CUPRA ha presentato la sua filosofia innovativa attraverso un’esperienza immersiva, dimostrando come il design possa andare oltre la mera funzionalità.

Collaborazioni e innovazione

Il team di CUPRA Design House è composto da esperti del settore, tra cui Ignasi Prieto, Jorge Diez, Cecilia Taieb e Francesca Sangalli. Questi professionisti guideranno il progetto, che mira a creare sinergie tra designer e brand affini. L’obiettivo è trasformare idee sperimentali in soluzioni concrete, utilizzando materiali innovativi e tecnologie all’avanguardia. Jorge Diez, Chief Design Officer, ha sottolineato che per CUPRA il design è un’espressione di emozione e ribellione, un modo per superare le convenzioni e riscrivere le regole del gioco.

Progetti e iniziative

CUPRA Design House si basa su tre concetti chiave: la CUPRA Collection, che include prototipi di abbigliamento realizzati con tecnologie di adaptive knitting; le CUPRA Collabs, partnership con creatori visionari per esplorare nuovi linguaggi; e CUPRA Beyond, un’iniziativa che si concentra sul design digitale e immersivo. Durante la Milano Design Week, è stato presentato anche il concept vehicle CUPRA Capsule, un veicolo connesso che rappresenta la visione futura della mobilità sensoriale. Questo progetto non solo mette in evidenza l’innovazione tecnologica, ma anche l’importanza dell’esperienza emotiva nel design.

Un futuro sostenibile e creativo

CUPRA Design House non è solo un laboratorio di idee, ma un vero e proprio punto di incontro per creativi e marchi che condividono una visione comune. Cecilia Taieb ha dichiarato che il progetto è un’opportunità per sfidare le convenzioni e abbracciare l’ignoto, utilizzando il design come strumento per costruire partnership significative. Inoltre, la collaborazione con l’artista contemporaneo Andrea Crespi, che ha realizzato l’installazione “Future Reflections”, dimostra l’impegno di CUPRA nel promuovere la creatività e l’innovazione nel design.