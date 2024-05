Cupra Formentor 2024: prezzo, interni, uscita, motorizzazioni, cavalli

Cupra Formentor arriverà a breve con il MY 2024. Cosa serve sapere in merito.

Cupra nel corso degli anni è stata in grado di realizzare una gamma di prodotti adatta al cambio di stili voluto dal pubblico, ora sempre più alla ricerca di veicoli dotati di ruote alte e spaziosità a bordo, in modo da essere più sicuri su strada ed avere capacità di carico. Per esaudire le richieste di mercato ha realizzato Formentor che ora arriva con la versione 2024. In questo articolo vediamo come è fatta.

Cupra Formentor 2024: interni, motorizzazioni e cavalli

Gli interni della nuova Formentor 2024 sono stati ridisegnati nell’idea del comfort e dello spazio a bordo, infatti quando si sale a bordo ci si accorge che è una vettura perfettamente adatta al trasporto di una famiglia.

I sedili sportivi sono realizzati con microfibra riciclata al 73% o si possono avere anche in pelle ecologica a seconda delle preferenze del cliente. La vettura si può avere nella versione MZ con i sedili “cup bucket” a guscio che abbassano la vettura e la rendono più sportiva, in abbinamento anche il volante racing.

Dal punto di vista tecnologico il sistema di infotainment si ingrandisce, arrivando a toccare i 12,9 pollici e cambia anche il cockpit digitale che permette di avere sempre sottomano quello che sta accadendo.

I motori sono a benzina, mild hybrid, diesel e e-hybrid. La gamma a benzina si apre con un 1.5 da 150 cavalli ed il cambio manuale. Si passa poi al 2.0 da 204 cavalli, accoppiato al cambio DSG a 7 marce e la trazione integrale. Le varianti più sportive VZ (acronimo di Veloz in spagnolo) hanno una potenza di 265 e 333 cavalli.

La prima ha il cambio DSG e la trazione anteriore, la seconda invece ha la trazione integrale e una modalità esclusiva per la pista, denominata Torque Splitter.

Il motore mild-hybrid è il 2.0 da 150 cavalli accoppiato ad un generatore da 48 volt. Il diesel è un 2.0 TDI da 150 cavalli. La motorizzazione e-hybrid è garantita dal 2.0 TSI a benzina con potenze di 204 e 272 cavalli.

Uscita e prezzo

In Italia la Formentor sarà possibile configurarla a partire dal 6 maggio ed il prezzo di partenza, non ancora annunciato, potrebbe essere di 39.000 euro, una nostra supposizione dato che non si ha ancora sottomano il listino ufficiale per il nostro paese.