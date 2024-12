Un marchio in rapida ascesa

In meno di sei anni dalla sua nascita, Cupra è diventato uno dei marchi più riconoscibili nel panorama automobilistico europeo. Parte del Gruppo Volkswagen, Cupra ha saputo costruire una strategia di marketing efficace, puntando su un’immagine distintiva e su modelli di successo come la Formentor, uno dei crossover più venduti in Europa. La Casa spagnola ha in programma di consolidare ulteriormente la propria presenza sul mercato, continuando a puntare sulla sua unicità.

Le dichiarazioni del CEO Wayne Griffiths

Wayne Griffiths, CEO di Cupra, ha recentemente rilasciato un’intervista ad Autocar, dove ha condiviso le ambizioni future del marchio. Griffiths ha rivelato che, fino ad ora, la Casa ha focalizzato la propria produzione su SUV e crossover, in risposta alla domanda del mercato. Tuttavia, per rendere Cupra davvero cool e unica, il marchio intende sviluppare modelli che non rientrano in nessun segmento tradizionale. Questo approccio innovativo potrebbe portare a vetture con design provocatorio, con una prima anticipazione prevista per il 2025.

Innovazione e piattaforme avanzate

Le nuove vetture di Cupra saranno costruite sulla piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, che consente una grande versatilità nella progettazione, spaziando da city car a modelli sportivi. Nonostante il focus sul design audace, le prossime auto di Cupra punteranno anche su caratteristiche tecniche avanzate e un’esperienza di guida coinvolgente, per soddisfare le aspettative degli appassionati. Griffiths ha menzionato l’intenzione di realizzare “idee folli”, come una versione di serie del concept DarkRebel e un buggy fuoristrada, sebbene questi progetti non siano attualmente prioritari.

Nuove varianti e prestazioni elevate

In aggiunta, il CEO ha confermato l’arrivo di una variante ad alte prestazioni della Cupra Terramar, prevista per superare i 300 CV. Questa versione potrebbe adottare il motore 2.0 TSI da 333 CV, già utilizzato in modelli come la Formentor e la Leon. Non si esclude l’adozione di un powertrain ibrido plug-in, basato su un motore Audi 2.5 a cinque cilindri, se questo verrà aggiornato per rispettare le normative Euro 7. Inoltre, la prossima generazione di modelli ibridi plug-in sarà disponibile anche con trazione integrale, ampliando ulteriormente le opzioni per i clienti.

Espansione nel mercato statunitense

Un altro obiettivo ambizioso di Cupra è l’ingresso nel mercato statunitense. La Casa spagnola prevede di debuttare con una gamma di modelli elettrici e ibridi plug-in, sebbene non ci sia ancora una data precisa per l’inizio delle vendite. È probabile che gli automobilisti americani possano presto acquistare modelli come la Formentor e la Terramar, oltre a un SUV di grandi dimensioni progettato specificamente per il mercato USA. Con queste iniziative, Cupra si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, puntando su innovazione, design audace e prestazioni elevate.