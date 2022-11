Cupra Leon 2023, il nuovo model-year della casa spagnola offre motorizzazioni dalla cavalleria giusta per l'auto e una tecnologia di buon livello.

Cupra Leon entra in una nuova era grazie al model-year 2023 che è il protagonista di questo articolo. Il marchio spagnolo, da qualche anno separato dalla casa madre Seat ha deciso di operare le proprie cure su questo storico modello.

Vediamo come è cambiato e che strada ha deciso di intraprendere per il futuro.

Cupra Leon 2023: interni e dimensioni

Internamente il MY 2023 della Leon Cupra non differisce di molto rispetto alla precedente generazione confermandosi una vettura con un’ottima abitabilità per 5 persone.

I sedili di base sono in tessuto ma è possibile ordinare anche la coppia anteriore in versione sportiva. Le colorazioni sono il classico nero o Petrol Blue.

Sul fronte della tecnologia il MY 2023 si mostra con un sistema di infotainment da 10 pollici ed il digital cockpit che permette al guidatore di avere a portata di sguardo i principali parametri dell’auto ed anche l’itinerario scelto dal navigatore.

Il clima è naturalmente automatico e può essere regolato secondo le necessità dell’utente.

Di seguito vi riepiloghiamo le dimensioni della Cupra Leon 2023:

Lunghezza : 4 metri e 39

: 4 metri e 39 Larghezza : 1 metro e 92

: 1 metro e 92 Altezza: 1 metro e 44

Cupra Leon 2023: Scheda Tecnica

La nuova Cupra Leon 2023 si presenta con due motorizzazioni rispettivamente da 1.5 TSI da 150 e il 2.0 TSI 200 cavalli.

Quella da 150 offre uno scatto da 0 a 100 in 8,4 secondi ed una velocità massima di 214 km/h. Mentre la top speed del 2.0 è di 227 km/h per uno scatto da fermo a 100 km orari in 7.4 secondi.

Il 1.5 porta in dote il cambio manuale mentre la più sportiva, 2.0 è offerta solamente con l’automatico DSG che permette un’esperienza di guida da corsa.

Le potenze sono giuste per il tipo di macchina, questa nuova generazione è in linea con le competitor che va ad affrontare.

