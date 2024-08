Cupra Leon, vediamo come si presenta la vettura per il 2024 con un focus sulla versione hatchback.

Cupra è molto attiva nel rilasciare nuovi modelli che diventeranno molto appetibili sul mercato per il 2024 in quanto sono in grado di coniugare lo stile di questo nuovo brand, basato sulla modernità con la sportività dei motori e delle linee che i tecnici adottano. In questo articolo vedremo la nuova Leon che punta ad essere una hatchback di riferimento.

Cupra Leon 2024: tecnologica dentro e con motori per tutti

Gli interni della Leon 2024 sono stati rinnovati, in particolare nelle plastiche dure che utilizzano materiali più attenti al benessere ambientale, sono stati eseguiti dei lavori per quelle che sono le luci ora più colorate e con una maggiore configurazione.

I materiali per i sedili sono sostenibili infatti vi è un largo uso di microfibra riciclata al 73% ma il grande upgrade è relativo al sistema di infotainment che ora ha uno schermo di 13 pollici, il sistema operativo è stato rinnovato ed infatti ora vi è una barra inedita per le App che lo rende intuitivo rispetto alla precedente versione.

I motori vanno da 150 a 333 cavalli, per chi volesse un benzina vi è il 1.5 TSI da 150 cavalli in abbinamento il cambio manuale a 6 marce e la trazione anteriore. Per chi volesse un 2.0 vi è la versione a 300 cavalli con differenziale autobloccante anteriore, cambio a 7 marce DSG e trazione anteriore.

Le versioni ibride adottano un motore elettrico da 48 volt in abbinamento al 1.5 da 150 cavalli a benzina con il cambio DSG. Le plug-in sono in abbinamento al 1.5 con potenze da 204 o 272 cavalli.

Le dimensioni la fanno rientrare tranquillamente nelle hatchback seppur sia cresciuta rispetto al passato, eccole in dettaglio:

Lunghezza : 4 metri e 39

: 4 metri e 39 Larghezza : 1 metro e 80

: 1 metro e 80 Altezza : 1 metro e 46

: 1 metro e 46 Passo: 2 metri e 80

Il prezzo è in linea con le competitor

La gamma della Leon si apre con la versione a benzina da 150 cavalli che ha un prezzo di partenza di 32.700 euro.

Quella da 300 cavalli costa 54.000 euro. L’ibrida parte da 43.000 euro.

La diesel ha un prezzo di 36.900 euro ed è l’unico disponibile per questo tipo di carburante.