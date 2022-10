Cupra ora come ben sappiamo è un marchio staccato rispetto a Seat e si occupa di produrre versioni più sportive basate sulle auto della casa spagnola. Attualmente sta puntando maggiormente alla produzione di nuove auto dotate di motori elettrici ma non dimentica il suo passato che è anche il presente, fondato sul binomio tra il modello Leon e appunto Cupra.

Analizziamo il MY 2022.

Cupra Leon: nuovi equipaggiamenti ed interni

Partiamo a parlare della nuova Leon Cupra 2022 dagli equipaggiamenti tecnologici che si rinnovano sia all’esterno che all’interno. I fari sono di tipo Full-LED con indicatori posteriori dinamici e la “welcome ceremony” all’apertura delle portiere anteriori.

Il sistema di infotainment è dotato di uno schermo da 10 pollici. Il Cruise Control adattivo, il Light Assist ed i fari Full-LED dotati della tecnologia Matrix sono disponibili a richiesta.

Internamente spiccano i sedili sportivi Cupra in tessuto, se invece si vuole personalizzare ulteriormente la vettura figurano a catalogo dei sedili contenitivi in colorazione Petrol Blue o nero che si abbinano ai toni degli interni.

Optional il “Technology Pack” che fornisce l’auto di un sistema di infotainment da 12 pollici, il Safe & Driving Pack, Vision Plus Pack e Connettivity Box (1.575 euro).

Per gli esterni vi è il “Design Pack Copper” che dota l’auto di cerchi in lega “Copper Performance Machined” da 18 pollici, spoiler posteriore nero e pedaliera in colore alluminio scuro (1.000 euro).

Cupra Leon: la scheda tecnica

La nuova Cupra Leon si differenzia dalle versioni precedenti per l’avvento di un nuovo motore termico 1.5 turbo abbinato ad un motore elettrico da 48 volt che la rende Hybrid a tutti gli effetti.

Cupra Leon Hybrid ha una potenza di 150 cavalli ed è equipaggiata con un cambio di tipo DSG a 7 rapporti.

La velocità massima che raggiunge è di 214 km/h.

Questo motore si colloca alla base della gamma dopo il 1.4 e-Hybrid con potenze di 204 e 245 cavalli e la più aggressiva dotata del 2.0 TSI disponibile in due motorizzazioni rispettivamente di 245 e 300 cavalli.

