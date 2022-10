Renault Mégane RS: un’ultima sorpresa nel 2023

La Renault Mégane IV lascerà probabilmente il mercato nel 2023. La sua versione sportiva RS dovrebbe avere diritto a una serie limitata per finire in bellezza.

La Renault Mégane RS sta per lasciarci. La quarta generazione della Renault Mégane è sul mercato dalla fine del 2015. Anche se attualmente continua ad affiancare la nuovissima Mégane E-Tech elettrica, la vettura compatta è prossima alla fine del suo ciclo di vita, così come la sua variante di proprietà.

La produzione di queste auto cesserà nel 2023.

Questo significa la scomparsa della sportiva Mégane RS, una delle ultime e più riuscite rappresentanti del segmento delle compatte ad alto numero di ottani, e la fine delle due leggendarie lettere Renault. Glen Sealey, direttore australiano di Renault, ha confermato ai giornalisti di Drive la fine della “RS” per il prossimo anno. “La Mégane RS si fermerà l’anno prossimo.

Non ho ancora una data di fine produzione, ma dal punto di vista della produzione non andrà oltre la fine del prossimo anno”, ha dichiarato.

Renault Mégane RS: una Mégane E-Tech Alpine in sostituzione?

Con questa muscolosa Mégane, è l’ultimo modello Renault Sport a uscire di scena. Potrebbe essere prevista una variante sportiva della Mégane E-Tech, ma è la Alpine che dovrebbe ricevere il trattamento d’urto.

“La domanda di auto compatte sportive è in calo in Europa. Può essere sostituita da un’auto elettrica (…) Per quanto riguarda la Mégane E-Tech, è in arrivo una rivale naturale con il marchio Volkswagen (la ID.3 GTX, ndr). Ma ci sono anche la Tesla Model 3 e la Polestar, anche se, a dire il vero, sono probabilmente un po’ più grandi della Mégane”, dice Glen Sealey.

Generazione dopo generazione, la Renault Mégane RS è stata una grande performer, stabilendo diversi record di classe sul famoso Nürburgring Nordschleife. Quindi, ovviamente, non dovrebbe dirsi addio senza un’edizione speciale che è persino diversa dalla Trophy. Questo è anche ciò che ha detto Sealey: “Ci sarà un’edizione limitata per terminare la produzione, ma non so ancora quale sarà”.