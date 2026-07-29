Cupra Leon Sportstourer: design, prestazioni e tecnologia in una station wagon

La Cupra Leon Sportstourer è la perfetta combinazione di sportività e praticità. Scopri come questa vettura si distingue nel mercato delle station wagon.

Nel panorama automobilistico odierno, dominato dai SUV, la Cupra Leon Sportstourer rappresenta un’eccezione che conferma la regola. Questa station wagon, progettata per chi non vuole rinunciare né allo stile sportivo né alla praticità, è diventata un punto di riferimento nel segmento delle vetture familiari.

La Leon Sportstourer è pensata per chi cerca un’auto che sappia coniugare il piacere di guida tipico delle sportive con lo spazio e il comfort necessari per i viaggi di famiglia. Disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui benzina, mild hybrid, plug-in hybrid e ad alte prestazioni, questa vettura si rivolge a un pubblico ampio e variegato.

Design: eleganza e sportività a confronto

Il design della Cupra Leon Sportstourer è un perfetto equilibrio tra eleganza e sportività. Il frontale, caratterizzato dai gruppi ottici Matrix LED e dalla firma luminosa triangolare, è immediatamente riconoscibile come parte della famiglia Cupra. La grande presa d’aria inferiore e le linee scolpite del cofano contribuiscono a trasmettere un senso di dinamismo e potenza.

La vista laterale rivela proporzioni equilibrate, con una linea del tetto allungata tipica delle station wagon, passaruota pronunciati e cerchi in lega di grande diametro. Il posteriore, con la fascia luminosa a LED e il diffusore ridisegnato, completa l’immagine di un’auto che non teme confronti.

Interni: tecnologia e comfort

L’abitacolo della Leon Sportstourer è progettato per offrire un’esperienza di guida moderna e coinvolgente. La plancia è dominata da un display centrale dell’infotainment da 12,9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Di fronte al conducente, il Digital Cockpit completamente configurabile permette di personalizzare le informazioni visualizzate.

La qualità percepita è elevata, grazie all’utilizzo di materiali morbidi al tatto e rivestimenti curati. I sedili sportivi garantiscono un buon sostegno laterale senza compromettere il comfort durante i lunghi viaggi. Lo spazio interno è generoso, con un bagagliaio che offre fino a circa 620 litri nelle versioni termiche.

Motorizzazioni: efficienza e prestazioni

La gamma motori della Leon Sportstourer è estremamente completa. Le versioni mild hybrid sono ideali per chi cerca consumi contenuti e una guida fluida. Per chi percorre molti chilometri senza rinunciare all’elettrificazione, è disponibile la motorizzazione e-HYBRID plug-in, con un’autonomia in modalità completamente elettrica superiore ai 100 chilometri.

Al vertice della gamma si collocano le versioni equipaggiate con il motore 2.0 TSI, disponibili fino a 333 CV con trazione integrale 4Drive. La trasmissione DSG a doppia frizione contribuisce a rendere ogni motorizzazione particolarmente fluida e veloce nei cambi di marcia.

Alla guida: dinamica e comfort

Alla guida, la Leon Sportstourer dimostra immediatamente il suo DNA sportivo. Lo sterzo è preciso e diretto, mentre il telaio offre un eccellente equilibrio tra comfort e dinamica di guida. Le sospensioni adattive DCC permettono di modificare il comportamento della vettura in base alla modalità di guida selezionata.

Nei percorsi ricchi di curve, la Leon Sportstourer mantiene un comportamento molto composto, con inserimenti precisi e un’elevata stabilità. Durante i lunghi trasferimenti autostradali, il comfort rimane elevato grazie a un buon isolamento acustico e a una taratura delle sospensioni capace di assorbire efficacemente le irregolarità dell’asfalto.

Tecnologia e sistemi di assistenza alla guida

La Leon Sportstourer è dotata di una completa gamma di sistemi ADAS, tra cui il cruise control adattivo predittivo, il mantenimento attivo della corsia, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di assistenza al parcheggio.

A seconda dell’allestimento, sono disponibili anche i fari Matrix LED di ultima generazione e la guida assistita di Livello 2, che aumentano ulteriormente sicurezza e comfort nei lunghi viaggi.

I consumi variano in funzione della motorizzazione scelta. Le versioni mild hybrid offrono un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza, mentre la e-HYBRID è ideale per chi può ricaricare regolarmente la batteria. Le versioni più sportive con motore 2.0 TSI privilegiano le prestazioni, pur mantenendo livelli di efficienza competitivi.

Design aggressivo, interni tecnologici, ampia disponibilità di motorizzazioni e un comportamento dinamico di alto livello ne fanno una proposta capace di soddisfare sia chi cerca una vettura pratica per la famiglia sia chi non vuole rinunciare al piacere di guida.