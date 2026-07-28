Tom Holland e il nuovo Spider-Man: l’innovativo legame con BMW

Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland, Zendaya e Mark Ruffalo, promette di essere un film epico. Scopri come BMW ha collaborato con Marvel per integrare le sue auto elettriche nella trama.

Il nuovo film Spider-Man: Brand New Day in uscita il 31 luglio 2026 promette di essere un evento cinematografico senza precedenti. Con Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno, il film vede anche il ritorno di Zendaya e Jacob Batalon insieme a nuove star come Mark Ruffalo e Jon Bernthal.

Ma non è solo il cast a rendere questo film speciale. BMW ha stretto una partnership con Marvel Studios e Sony Pictures per integrare le sue auto elettriche, la BMW 5-Series e la iX3 in ruoli chiave della trama. Questa collaborazione sottolinea l’impegno di BMW verso l’innovazione e la rilevanza culturale.

L’alleanza tra Spider-Man e BMW

BMW ha dichiarato che le sue auto sono state intessute nella trama del film, permettendo di raggiungere un pubblico globale. Il trailer del film ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni in soli quattro giorni, un record assoluto. Bernd Körber di BMW ha commentato: “Il lancio della Neue Klasse e Spider-Man: Brand New Day non potrebbe essere più azzeccato. Entrambi rappresentano un nuovo inizio audace e la fiducia per plasmare il futuro.”

Oltre alla presenza nel film, BMW ha anche introdotto una animazione Spider-Man nei veicoli compatibili e ha aggiornato il concetto iX3 Flow per trasferire l’universo visivo di Spider-Man sull’esterno del veicolo tramite display E Ink.

La trama e il cast di Spider-Man: Brand New Day

Il film, diretto da Destin Daniel Cretton vede Peter Parker in una nuova fase della sua vita, completamente isolato dopo aver cancellato se stesso dai ricordi delle persone che ama. La città di New York non conosce più il suo nome, e lui combatte il crimine nell’ombra. Tuttavia, una serie di crimini misteriosi e una sorprendente evoluzione fisica minacciano la sua esistenza.

Tra le nuove aggiunte al cast ci sono Sadie SinkTramell TillmanLiza Colon-Zayas e Marvin Jones II che ampliano significativamente l’universo narrativo dell’Uomo Ragno. Il film promette di esplorare nuove dinamiche e sfide per il personaggio, con uno scontro titanico tra Spider-Man e Hulk che farà tremare le fondamenta della Grande Mela.

L’impatto del film e le aspettative

Il primo trailer, rilasciato a marzo, ha totalizzato 718 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, diventando il debutto di un trailer più visto di sempre. Tom Rothman, presidente di Sony Pictures, ha dichiarato: “È grande come tutto ciò che abbiamo mai realizzato, eppure sembra diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto. E ha Tom Holland in quella che posso definire, perché ho visto il film, la sua migliore performance di sempre.”

Con l’uscita fissata per il 31 luglio 2026 l’attesa per Spider-Man: Brand New Day è alle stelle. La collaborazione con BMW aggiunge un ulteriore strato di innovazione e rilevanza culturale al film, promettendo un’esperienza cinematografica unica.