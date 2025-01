Un nuovo protagonista nel mercato dei SUV

Il mercato automobilistico è in continua evoluzione e Dacia si prepara a lanciare un modello che promette di cambiare le regole del gioco: il nuovo Bigster. Con un prezzo di partenza di soli 24.800 euro, questo SUV di segmento C si presenta come un’opzione irresistibile per chi cerca un veicolo spazioso e tecnologicamente avanzato senza svuotare il portafoglio. Le prime consegne sono attese per la primavera del 2025, e già si preannuncia un grande interesse da parte dei consumatori italiani.

Design e comfort senza compromessi

Il Dacia Bigster si distingue per le sue dimensioni generose, misurando 4,57 metri di lunghezza, che gli conferiscono un aspetto imponente e sicuro. Il design esterno è caratterizzato da linee decise e una nuova colorazione Indigo Blue, che mette in risalto la muscolatura del veicolo. I cerchi da 19 pollici completano l’estetica robusta e accattivante del SUV.

All’interno, gli ingegneri Dacia hanno creato un ambiente che ricorda un loft, con ampi spazi e una fusione perfetta tra tecnologia e comfort. Il cruscotto digitale, disponibile in due dimensioni, si integra perfettamente con il display centrale da 10,1 pollici, offrendo un’esperienza di guida moderna e intuitiva. Inoltre, la consolle centrale nelle versioni più ricche offre dettagli come un vano refrigerato e la ricarica wireless, elementi che fino a poco tempo fa erano riservati solo ai modelli di lusso.

Motorizzazioni innovative e sostenibili

Il vero punto di forza del Dacia Bigster risiede nella sua gamma di motori. La versione HYBRID 155 combina un motore benzina da 107 cavalli con due unità elettriche, offrendo prestazioni elevate e un’ottima efficienza. Per chi cerca un’alternativa più tradizionale, la motorizzazione TCe 140 presenta un motore tre cilindri turbo di ultima generazione con sistema mild-hybrid. Inoltre, per gli amanti del GPL, è disponibile una versione elettrificata capace di percorrere fino a 1.450 chilometri con un pieno, dimostrando l’impegno di Dacia verso la sostenibilità.

Per chi ama l’avventura, la versione TCe 130 4×4 offre trazione integrale e tecnologia mild-hybrid, rendendo il Bigster un compagno ideale per ogni tipo di viaggio. Gli allestimenti disponibili, come Essential, Expression, Extreme e Journey, sono pensati per soddisfare le esigenze di ogni guidatore, dal più pratico al più avventuroso.

Un messaggio di qualità a prezzi accessibili

Dacia continua a dimostrare che è possibile offrire qualità senza compromettere il prezzo. Il Bigster rappresenta un chiaro messaggio per il mercato: il risparmio non deve necessariamente comportare rinunce. Con questo nuovo modello, Dacia invita altri marchi a riflettere sulla propria strategia di pricing, spingendo verso un segmento più accessibile e meno elitario.