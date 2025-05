Le origini del Dacia Duster

La Dacia Duster è oggi uno dei B-SUV più venduti in Europa, ma le sue radici affondano in un audace prototipo, il Duster Concept, presentato al Salone di Ginevra nel 2009. Questo modello ha segnato l’inizio di una nuova era per Dacia, introducendo un design innovativo e soluzioni tecniche che sono ancora attuali. La concept car ha presentato una carrozzeria da crossover-coupé, caratterizzata da proporzioni imponenti e dettagli sportivi che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Design e caratteristiche tecniche

Il Duster Concept, sviluppato presso i centri di design Renault di Bucarest e Guyancourt, si distingue per l’architettura asimmetrica delle porte: una sola sul lato del conducente e due sul lato passeggero, di cui una ad apertura “suicida”. Questa scelta progettuale conferisce al veicolo un profilo unico e accattivante. Le dimensioni del Duster sono studiate per coniugare robustezza e dinamismo, con una lunghezza di 4.250 mm, larghezza di 1.640 mm e altezza di 1.495 mm, il tutto sostenuto da un passo di 2.804 mm e un peso a vuoto di 1.300 kg.

Innovazioni nell’abitacolo

Il Duster Concept non è solo un veicolo esternamente attraente, ma offre anche un abitacolo innovativo. Il tetto completamente in vetro suggerisce luminosità e leggerezza, mentre il tema bicolore cioccolato-grigio crea un’atmosfera accogliente. Una caratteristica distintiva è il sedile del passeggero anteriore, che scorre su guide al di sotto di quello del conducente, liberando uno spazio di 2 metri di lunghezza per il trasporto di oggetti ingombranti. Inoltre, un cassone estraibile integrato nel portellone posteriore si trasforma in un pratico pianale da pick-up, evidenziando l’anima modulare del progetto.

Prestazioni e sostenibilità

Il Dacia Duster Concept è equipaggiato con un motore 1.5 dCi a quattro cilindri, capace di erogare circa 105 CV e 240 Nm di coppia. Questo motore è dotato di un filtro antiparticolato che consente di contenere le emissioni a 139 g CO2/km, con consumi medi di 5,3 l/100 km. Queste caratteristiche non solo garantiscono prestazioni soddisfacenti, ma dimostrano anche l’impegno di Dacia verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.