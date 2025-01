Un anno da record per Dacia in Italia

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per Dacia in Italia, con un incremento delle immatricolazioni che ha raggiunto un totale di 99.371 unità, segnando un aumento del 13,1% rispetto all’anno precedente. Questo risultato ha permesso al marchio di conquistare una quota di mercato del 5,65%, il miglior risultato dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2006. Dacia ha consolidato la sua posizione di leader tra i clienti privati, raggiungendo una quota record del 10,1%.

Il segreto del successo: qualità e prezzo

Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza del Best Value for Money che caratterizza i modelli Dacia. Questo concetto si traduce in un eccellente rapporto qualità-prezzo, evidenziato dai listini competitivi e dalla riduzione del 25% degli interventi in garanzia nelle officine autorizzate negli ultimi tre anni. La gamma di modelli Dacia, che include il popolare Duster, il versatile Jogger e il compatto Sandero, continua a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento al valore.

Il futuro di Dacia: l’arrivo del Bigster

Con l’avvicinarsi del 2025, Dacia si prepara a lanciare il nuovo Dacia Bigster, un SUV che rappresenta una sfida significativa per il marchio. Questo modello, lungo 4,57 metri, si posiziona nel segmento C-SUV, un mercato che rappresenta il 18% delle vendite in Italia, con un potenziale di oltre 320.000 veicoli. I prezzi competitivi, a partire da meno di 25.000 euro per la versione base, e sotto i 30.000 euro per la versione ibrida, rendono il Bigster un’opzione attraente per i consumatori.

Caratteristiche e strategie di mercato

Il Dacia Bigster si distingue per il suo mix di comfort, design e tecnologia, con allestimenti come Extreme e Journey che offrono motori da 155 CV a un prezzo accessibile di 31.300 euro, ben al di sotto della media del segmento C-SUV in Italia, che si attesta intorno ai 38.000 euro. Questo SUV non solo mira a non cannibalizzare le vendite del Duster, ma punta anche ad attrarre nuovi clienti da altri marchi, grazie alle sue numerose qualità.

Eventi e prospettive di crescita

Per presentare il Bigster al pubblico, Dacia ha organizzato il Bigster Experience Tour, che toccherà quattro città italiane: Milano, Bologna, Roma e Bari. Questo evento rappresenta un’opportunità per il marchio di consolidare la sua leadership e aprire nuove prospettive di crescita, offrendo veicoli eclettici e in linea con le esigenze del consumatore moderno. Con una gamma che continua a espandersi e modelli iconici già affermati, Dacia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia nel mercato automobilistico italiano.