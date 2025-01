Il successo della Dacia Sandero in Europa

Nel 2024, la Dacia Sandero ha conquistato il primo posto nella classifica delle auto più vendute in Europa, con ben 268.100 unità immatricolate. Questo risultato straordinario evidenzia la crescente popolarità della piccola rumena, che ha saputo mantenere la sua competitività puntando su motorizzazioni tradizionali, come benzina e GPL. La scelta di rimanere fedele a motori puramente termici ha premiato Dacia, ma il futuro potrebbe riservare sorprese significative.

La transizione verso l’ibrido

Denis Le Vot, CEO di Dacia, ha recentemente accennato a possibili sviluppi futuri in un’intervista a Autoexpress. Sebbene non siano state fornite conferme ufficiali, ci sono forti indizi che la Dacia Sandero potrebbe essere presto disponibile in versione ibrida. La piattaforma CMF-B, condivisa con modelli come Clio e Captur, potrebbe ospitare un powertrain full hybrid, composto da un motore benzina da 1.6 litri e due motori elettrici, per un totale di 145 CV. Questa strategia permetterebbe di contenere i costi, evitando lo sviluppo di un sistema completamente nuovo.

Prospettive di mercato e prezzi

Se la Dacia Sandero ibrida dovesse arrivare sul mercato, si prevede un prezzo competitivo, con stime che la collocano sotto i 20.000 euro. Attualmente, i modelli Streetway e Stepway partono rispettivamente da 13.850 e 16.050 euro. La presentazione della versione ibrida è attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, mentre il vero cambiamento avverrà nel 2027, quando la Sandero si rinnoverà completamente, introducendo anche una variante elettrica. Questa nuova versione sarà probabilmente basata sulla piattaforma AmpR Small del Gruppo Renault, la stessa utilizzata per la Renault 5 elettrica.

Il futuro elettrico della Dacia Sandero

La Dacia Sandero elettrica non sostituirà il modello attuale, ma lo affiancherà, mantenendo così la sua presenza nel mercato. La popolarità della Sandero, che negli ultimi anni è stata una delle auto più vendute in Europa, rende difficile rinunciare a un modello così apprezzato. Con l’introduzione di motorizzazioni ibride ed elettriche, Dacia punta a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza energetica.