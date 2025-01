Un successo senza precedenti per Dacia

Negli ultimi anni, Dacia ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel mercato automobilistico europeo, con modelli come la Duster e la Sandero che hanno riscosso un enorme successo. Nel 2024, la Dacia Sandero ha raggiunto un traguardo straordinario, diventando l’auto più venduta in Europa con oltre 270.111 unità immatricolate. Questo risultato è frutto di un attento lavoro di progettazione e di un ottimo rapporto qualità-prezzo, che ha attratto un vasto pubblico di automobilisti.

Un design rinnovato per la nuova Sandero

La nuova Dacia Sandero si presenta con un design completamente rinnovato, che la distingue nettamente dalle generazioni precedenti. Il frontale è stato ridisegnato, con una griglia più bassa e un aspetto più moderno. La ventilazione sopra la targa è stata eliminata, mentre lo scudo anteriore è stato completamente rivisitato per adattarsi alle nuove esigenze estetiche e funzionali. Anche le griglie inferiori e le feritoie laterali sono state rimosse, in quanto non necessarie per il nuovo motore elettrico che equipaggerà il modello.

Motorizzazioni innovative e sostenibili

Una delle novità più attese riguarda le motorizzazioni della nuova Sandero. Il motore 1.0 sarà sostituito da un 1.2 TCe in grado di erogare fino a 115 CV, con un’opzione GPL da 120 CV. Tuttavia, il vero fiore all’occhiello sarà il nuovo motore 1.8 hybrid, capace di sprigionare ben 155 CV. Questa motorizzazione rappresenta un passo avanti significativo verso la sostenibilità, in linea con le tendenze attuali del mercato automobilistico. La Dacia Sandero sarà disponibile anche in versione elettrica, un’innovazione che segna un’importante evoluzione per il marchio romeno.

Prospettive future e lancio sul mercato

La data di lancio della nuova Dacia Sandero è prevista entro il 2026, con l’obiettivo di essere disponibile sul mercato entro il 2027. Con queste novità, Dacia punta a consolidare la sua posizione di leader nel segmento delle utilitarie, attirando un pubblico sempre più attento alle questioni ambientali e alla sostenibilità. La combinazione di un design accattivante, motorizzazioni innovative e un prezzo competitivo renderà la nuova Sandero un’opzione irresistibile per molti automobilisti.