Un'analisi dettagliata del finanziamento e dei servizi inclusi per la Dacia Sandero Streetway a GPL.

Introduzione al finanziamento della Dacia Sandero Streetway a GPL

La Dacia Sandero Streetway a GPL si presenta come una delle opzioni più interessanti nel panorama automobilistico attuale, grazie a un finanziamento accessibile e a una rata mensile contenuta. Con un anticipo di 4.330 euro e un piano di rate mensili di 88,77 euro, questo modello si propone come una soluzione equilibrata per chi cerca un’auto pratica e conveniente. La promozione è valida fino al , offrendo così un ampio margine di tempo per valutare l’acquisto.

Dettagli del finanziamento e delle rate

Il modello Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 TCe ECO-G ha un listino di partenza di 14.750 euro. Il finanziamento prevede un valore futuro garantito, con una maxi rata finale di 9.440 euro, calcolata su un chilometraggio massimo di 30.000 km. In caso di superamento di questo limite, il costo per chilometro extra è di 0,10 euro/km. Questo tipo di finanziamento è particolarmente vantaggioso per chi desidera una rata mensile contenuta, ma è importante pianificare attentamente la maxi rata finale, che risulta piuttosto alta rispetto al prezzo iniziale.

Servizi inclusi e protezioni

Uno degli aspetti più interessanti del finanziamento della Dacia Sandero Streetway è la gamma di servizi inclusi. Tra questi, spiccano la manutenzione ordinaria per i tagliandi programmati e la protezione contro furto, incendio e altri danni. Inoltre, è disponibile la GAP Insurance, che offre un rimborso fino a 20.000 euro in caso di danni totali o furto del veicolo. Questi servizi aggiuntivi non solo garantiscono una maggiore tranquillità al conducente, ma contribuiscono anche a mantenere il valore dell’auto nel tempo.

Considerazioni finali sul modello Dacia Sandero Streetway

La Dacia Sandero Streetway si conferma un modello di successo, combinando comfort e tecnologia a un prezzo competitivo. La formula di finanziamento proposta, con una maxi rata finale e un pacchetto di protezione completo, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un’auto versatile e conveniente. Tuttavia, è fondamentale considerare attentamente le proprie esigenze finanziarie e pianificare in modo accurato per affrontare la maxi rata finale al termine del contratto di finanziamento.