Dalla SEO tradizionale all’AEO: come ottimizzare per la ricerca AI

1. Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale a causa dell’introduzione di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale. L’adozione di tecnologie come ChatGPT, Google AI Mode e Claude ha portato a un aumento significativo delle ricerche zero-click, con percentuali che raggiungono il 95% per Google AI Mode e tra il 78% e il 99% per ChatGPT. Questo cambiamento ha causato un crollo del CTR organico, con una diminuzione del 32% per le prime posizioni. Esempi di aziende colpite includono Forbes, con un calo del 50%, e Daily Mail, con un calo del 44%. La transizione dal paradigma della visibilità a quello della citabilità è ora fondamentale per rimanere rilevanti nel mercato.
2. Analisi tecnica
Dal punto di vista tecnico, i motori di risposta come ChatGPT e Perplexity operano in modo diverso rispetto ai motori di ricerca tradizionali. I modelli foundation e i modelli RAG (Retrieval-Augmented Generation) forniscono risposte immediate attingendo a una vasta gamma di fonti. I meccanismi di citazione e selezione delle fonti sono ora più sofisticati, con un focus su grounding, citation patterns e source landscape. Le piattaforme, come Google AI e Claude, differiscono anche nel modo in cui gestiscono i risultati delle ricerche, influenzando la strategia SEO tradizionale.
3. Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore
- Identificare25-50 prompt chiave
- Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
- Setup Analytics (GA4con regex per bot AI)
- Milestone:baseline di citazioni vs competitor
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare i contenuti perAI-friendliness
- Pubblicare contenuti freschi
- Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita
Fase 3 – Assessment
- Metriche da tracciare:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment
- Strumenti da utilizzare:Profound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit
- Testing manuale sistematico per valutare l’efficacia delle strategie implementate
Fase 4 – Refinement
- Iterazione mensile suiprompt chiaveper affinare le strategie di contenuto
- Identificazione di nuovi competitor emergenti nel settore
- Aggiornamento dei contenuti non performanti per migliorarne la visibilità
- Espansione su temi contraction, per massimizzare l’engagement
4. Checklist operativa immediata
- FAQ conschema markupin ogni pagina importante
- H1/H2 in forma di domanda
- Riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo
- Verifica dell’accessibilità senza JavaScript
- Controllo delrobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot
- Aggiornamento del profilo LinkedIn con linguaggio chiaro
- Recensioni fresche suG2/Capterra
- Pubblicazione suMedium,LinkedIn,Substack
Prospettive e urgenza
Le opportunità per i first movers sono numerose, mentre il tempo per adattarsi è limitato. Ignorare queste tendenze può comportare rischi significativi. L’evoluzione futura della ricerca potrebbe portare all’emergere di modelli di business come il Pay per Crawl di Cloudflare.