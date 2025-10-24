Dalla SEO tradizionale all’AEO: come ottimizzare per la ricerca AI

1. Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale a causa dell’introduzione di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale. L’adozione di tecnologie come ChatGPT, Google AI Mode e Claude ha portato a un aumento significativo delle ricerche zero-click, con percentuali che raggiungono il 95% per Google AI Mode e tra il 78% e il 99% per ChatGPT. Questo cambiamento ha causato un crollo del CTR organico, con una diminuzione del 32% per le prime posizioni. Esempi di aziende colpite includono Forbes, con un calo del 50%, e Daily Mail, con un calo del 44%. La transizione dal paradigma della visibilità a quello della citabilità è ora fondamentale per rimanere rilevanti nel mercato.

2. Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, i motori di risposta come ChatGPT e Perplexity operano in modo diverso rispetto ai motori di ricerca tradizionali. I modelli foundation e i modelli RAG (Retrieval-Augmented Generation) forniscono risposte immediate attingendo a una vasta gamma di fonti. I meccanismi di citazione e selezione delle fonti sono ora più sofisticati, con un focus su grounding, citation patterns e source landscape. Le piattaforme, come Google AI e Claude, differiscono anche nel modo in cui gestiscono i risultati delle ricerche, influenzando la strategia SEO tradizionale.

3. Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode

, , , Setup Analytics ( GA4 con regex per bot AI)

con regex per bot AI) Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Strumenti da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Testing manuale sistematico per valutare l’efficacia delle strategie implementate

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave per affinare le strategie di contenuto

per affinare le strategie di contenuto Identificazione di nuovi competitor emergenti nel settore

Aggiornamento dei contenuti non performanti per migliorarne la visibilità

Espansione su temi contraction, per massimizzare l’engagement

4. Checklist operativa immediata

FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante H1/H2 in forma di domanda

Riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo

Verifica dell’accessibilità senza JavaScript

Controllo del robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

: non bloccare , , Aggiornamento del profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Recensioni fresche su G2 / Capterra

/ Pubblicazione suMedium,LinkedIn,Substack

Prospettive e urgenza

Le opportunità per i first movers sono numerose, mentre il tempo per adattarsi è limitato. Ignorare queste tendenze può comportare rischi significativi. L’evoluzione futura della ricerca potrebbe portare all’emergere di modelli di business come il Pay per Crawl di Cloudflare.