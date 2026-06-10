Il ruolo di Pirelli nel motorsport e la transizione tecnologica verso la strada

Pirelli nasce nel 1872 come impresa italiana e nel tempo si è affermata globalmente grazie a investimenti in ricerca e tecnologie per i pneumatici. Il rapporto con le competizioni motoristiche è stato centrale nella strategia aziendale: l’approccio sintetizzabile con la frase From race to road sintetizza come le soluzioni sviluppate in pista vengano adattate per il parco circolante. Questo legame non è solo simbolico, ma operativo: l’azienda afferma di essere presente nelle gare da oltre un secolo e di servire un ampio ventaglio di serie automobilistiche e motociclistiche.

Presenza tecnica e commerciale nelle serie motoristiche

Sul piano operativo, Pirelli Motorsport fornisce pneumatici a livello internazionale, partecipando come partner tecnico a centinaia di competizioni. L’azienda dichiara di essere fornitrice in più di 350 campionati tra auto e moto, una rete che copre categorie internazionali e molteplici campionati nazionali. Dal 2011 il marchio è il partner esclusivo per gli pneumatici del FIA Formula 1 World Championship™, un ruolo che ha richiesto uno sviluppo continuo dei prodotti per rispondere alle altissime sollecitazioni delle monoposto e alla variabilità delle condizioni di gara.

Campionati e serie servite

Oltre alla presenza in Formula 1, Pirelli fornisce coperture per campionati di serie cadetta e giovanili come FIA Formula 2 e FIA Formula 3nonché per il Formula Regional European Championship by Alpine. L’azienda è anche partita tecnica in competizioni gran turismo come il GT World Challenge e mantiene accordi con numerose serie nazionali. Questa molteplicità di impegni consente al reparto corse di raccogliere dati reali in condizioni estreme, utili per affinare mescole, strutture e profili dei pneumatici destinati alle auto di serie.

Sviluppo tecnologico: dalla pista alla produzione di massa

Il processo che porta una soluzione nata in gara sulle vetture di tutti i giorni passa attraverso fasi di sperimentazione e adattamento. In pista si testano mescole, geometrie del battistrada e costruzioni che rispondono a esigenze estreme come il raffreddamento, l’aderenza e la durata sotto carichi elevati. Queste informazioni vengono poi convertite in specifiche industriali, in modo che componenti e processi produttivi possano garantire prestazioni ripetibili nel ciclo di vita di un pneumatico stradale. Il trasferimento tecnologico è quindi un ponte continuo fra laboratorio, pista e catena di montaggio.

Innovazione e ottimizzazione delle risorse

Parallelamente allo sviluppo prestazionale, Pirelli pone attenzione all’efficienza nell’uso delle risorse ambientali ed energetiche. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2030, integrando pratiche di produzione più pulite, approvvigionamento responsabile e processi per ridurre le emissioni. Il settore pneumatici è particolarmente sensibile a questi aspetti: materiali, processi di vulcanizzazione e logistica incidono sull’impronta complessiva del prodotto, perciò l’innovazione sostenibile è considerata complementare allo sviluppo delle prestazioni.

La partecipazione continua alle gare rappresenta per Pirelli non solo una vetrina sportiva ma anche un laboratorio dinamico dove confluiscono dati realiesigenze dei team e vincoli normativi imposti dalle organizzazioni di gara. Questo tessuto di esperienza supporta la progettazione di pneumatici che cercano di coniugare durata, sicurezza e comportamento dinamico su strada, ereditando dalla competizione soluzioni che migliorano traiettoria, frenata e comfort per gli utenti quotidiani.