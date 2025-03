Un’evoluzione straordinaria

A otto anni dalla sua presentazione, la Dallara Stradale si rinnova con un aggiornamento che promette di elevare ulteriormente le sue già straordinarie prestazioni. La biposto, frutto del genio di Giampaolo Dallara, ha subito modifiche significative in vari ambiti, dall’aerodinamica alle sospensioni, dai freni al motore. Questo aggiornamento non solo migliora le performance della vettura, ma offre anche nuove opzioni di personalizzazione per i clienti più esigenti.

Innovazioni aerodinamiche

Il 2025 segna un passo avanti importante per la Dallara Stradale, con l’introduzione di innovazioni aerodinamiche che fanno la differenza. Tra queste, l’adozione di serie dei “louvres” sui passaruota, sviluppati per la versione EXP, che consentono di ottenere un rapporto 1:1 tra peso e deportanza. Con un peso di 855 kg, la vettura genera ora 855 kg di downforce a 260 km/h, migliorando il bilanciamento e riducendo il sottosterzo, un aspetto cruciale per la guida sportiva.

Prestazioni del motore e personalizzazione

Il motore 2.3 turbo di origine Ford, capace di erogare 400 CV, ha ricevuto un aggiornamento al sistema di alimentazione, garantendo un’erogazione più fluida e costante, anche nelle condizioni più impegnative. Inoltre, la Dallara Stradale 2025 offre nuove opzioni di personalizzazione degli interni, grazie alla collaborazione con Alcantara. L’abitacolo di serie presenta un rivestimento in Alcantara nera con cuciture a contrasto, ma è possibile optare per la finitura Alcantara Traforata, disponibile in due motivi grafici tagliati al laser.

Nuove versioni per ogni esigenza

Con l’aggiornamento 2025, Dallara introduce due nuove versioni: la Laps, dedicata a chi cerca il massimo delle prestazioni in pista, e la Landscapes, pensata per chi desidera un’esperienza di guida più confortevole su strada. La Laps include dettagli in fibra di carbonio, il kit Racing EXP e finiture interne in Alcantara Traforata con il motivo della pista di Varano de’ Melegari. Al contrario, la Landscapes offre un tetto smontabile e sedili Touring, ideali per viaggi più lunghi.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, il modello base Barchetta parte da 233.020 euro, mentre la Spider Plus è disponibile a 253.346 euro. La Coupé Hard-Top raggiunge i 273.792 euro, mentre la versione Landscapes parte da 282.030 euro e la Laps da 284.486 euro. Con queste novità, la Dallara Stradale 2025 si conferma un punto di riferimento nel panorama delle supercar, combinando prestazioni elevate e un design personalizzabile.