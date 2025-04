Un’auto progettata per il mercato cinese

Il Salone dell’auto di Shanghai 2025 ha visto il debutto dell’AUDI E5 Sportback, un modello che rappresenta una svolta significativa per il marchio tedesco. Questa vettura, costruita in Cina e destinata esclusivamente al mercato cinese, segna l’inizio di una nuova era per AUDI, che si propone di combinare l’ingegneria tedesca con l’innovazione tecnologica cinese. La partnership tra AUDI e SAIC ha dato vita a un prodotto che non solo soddisfa le esigenze locali, ma che è anche un esempio di come le aziende automobilistiche possano adattarsi a mercati in rapida evoluzione.

Design e caratteristiche tecniche

L’AUDI E5 Sportback si presenta come una station wagon a cinque porte con propulsione elettrica, disponibile in versioni a trazione posteriore e integrale. Con dimensioni di 4.881 mm di lunghezza, 1.959 mm di larghezza e 1.478 mm di altezza, il design della E5 Sportback è stato attentamente studiato per non essere un semplice clone di altri modelli AUDI, ma per offrire un’identità unica. La piattaforma su cui è costruita è stata sviluppata congiuntamente da AUDI e SAIC, combinando il meglio delle due culture automobilistiche.

Un’esperienza digitale all’avanguardia

Uno degli aspetti più innovativi dell’AUDI E5 Sportback è il suo sistema tecnologico avanzato. Dotata di un sistema operativo basato su Qualcomm Snapdragon 8295, la vettura offre un’interfaccia utente intuitiva tramite un enorme schermo 4K da 27 pollici. Questa tecnologia non solo migliora l’esperienza di guida, ma include anche funzionalità come il riconoscimento facciale e un assistente vocale sviluppato da ByteDance, la società madre di TikTok. Inoltre, l’auto è equipaggiata con un app store dedicato, che consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di applicazioni digitali, dai servizi di messaggistica ai gateway di pagamento, rispondendo così alle esigenze del pubblico cinese.

Guida autonoma e sicurezza

In un’epoca in cui la guida autonoma sta diventando sempre più rilevante, l’AUDI E5 Sportback non delude. È dotata di una suite di sensori LiDAR progettati specificamente per le strade urbane cinesi, offrendo un’esperienza di guida altamente autonoma. Le specifiche tecniche della E5 Sportback mostrano somiglianze con altri modelli AUDI basati sulla Premium Platform Electric, come l’Audi A6 e-tron. Con un’autonomia stimata di quasi 800 km, questa vettura non solo promette prestazioni elevate, ma si posiziona anche come un punto di riferimento nella strategia di AUDI in Cina, con ulteriori modelli previsti per il 2026 e il 2027.