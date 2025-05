Il debutto del Defender Dakar D7X-R

La storica casa automobilistica britannica Defender ha annunciato con grande entusiasmo l’inizio dei test del suo nuovo prototipo, il Dakar D7X-R. Questo veicolo è destinato a partecipare alla celebre Dakar 2026 e al Campionato del Mondo Rally-Raid (W2RC) nella nuova categoria “Stock”. La scelta di competere in questa categoria rappresenta un passo significativo per il marchio, che punta a dimostrare la propria resistenza e capacità sui terreni più difficili del mondo.

Test nel deserto marocchino

Il programma di sviluppo del Defender Dakar D7X-R è iniziato con una prima sessione di prove nel deserto marocchino, un ambiente che simula le sfide estreme che il team dovrà affrontare durante la gara di gennaio. Questi test sono fondamentali per garantire che il veicolo sia pronto per le condizioni difficili della Dakar, un evento che richiede prestazioni elevate e una robustezza senza pari. La preparazione meticolosa è essenziale per affrontare le insidie del rally-raid, e il team è determinato a portare il Defender sul podio.

Un team di piloti esperti

Ad accompagnare il nuovo veicolo in questa avventura ci saranno due piloti di grande esperienza: il francese Stéphane Peterhansel, quattordici volte vincitore della Dakar, e il giovane talento lituano Rokas Baciuška, campione del W2RC nelle categorie SSV (2022–23) e Challenger (2024). La presenza di piloti così esperti e talentuosi rappresenta un grande vantaggio per il team, che punta a sfruttare al massimo le loro competenze e conoscenze nel settore. Peterhansel ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova sfida, sottolineando l’importanza del W2RC e la sua fiducia nelle capacità del Defender.

Innovazioni tecniche e prestazioni

Il Defender Dakar D7X-R è basato sul modello di serie, ma è stato adattato per le gare di resistenza. Mantiene la robusta architettura in alluminio D7x e la trasmissione dei Defender stradali, ma è alimentato da un potente motore V8 biturbo da 4,4 litri. Questo motore è stato progettato per garantire prestazioni elevate anche nelle condizioni più estreme, e il veicolo ha già subito intensi test tra le dune del Sahara per verificarne l’affidabilità. La categoria “Stock” del W2RC 2026 è stata recentemente aggiornata per rendere la competizione più equilibrata, consentendo ai veicoli derivati dalla produzione di dimostrare le loro capacità in un contesto altamente competitivo.

Il futuro della Defender nel rally-raid

Secondo James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport, il percorso verso la Dakar è già iniziato. Completare il primo test ufficiale in Marocco è un traguardo importante, e il team è pronto a intraprendere questa sfida con determinazione. La line-up di piloti è stata scelta con attenzione, e la combinazione di esperienza e talento rappresenta una risorsa preziosa per il programma. Anche Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha sottolineato l’importanza del progetto, evidenziando come il team stia iniziando a prendere forma mentre sviluppano il Defender per competere nella categoria Stock.

Il Defender Dakar D7X-R si prepara a sfidare i terreni più impegnativi del mondo, puntando al successo nella categoria “Stock” del W2RC 2026 e a un debutto memorabile nella Dakar. Con un programma di test approfondito previsto prima della presentazione del team completo, le aspettative sono alte e il marchio Defender è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di successi nel mondo del rally-raid.