Denza D9: spazio, tecnologia e autonomia per il monovolume premium

Denza presenta la D9 DM-i: un monovolume premium a trazione integrale con sistema Super Hybrid DM-i, Blade Battery da 58,5 kWh e un approccio focalizzato su comfort e ricarica rapida

Il Gruppo BYD porta in Europa la Denza D9, un monovolume pensato per chi vuole coniugare comfort premium e autonomia senza compromessi. Questo progetto, firmato sotto il marchio più esclusivo del gruppo, punta a dare un’alternativa concreta ai van tradizionali offrendo caratteristiche tecniche e un’abitabilità di alto livello. La D9 arriva con il sistema Super Hybrid DM-i, una batteria lamellare Blade Battery e la promessa di ricariche estremamente rapide grazie alla tecnologia Flash Charging.

La Denza non si limita a parlare di lusso: l’obiettivo è ricalibrare l’esperienza di viaggio per famiglie e professionisti che necessitano di sette posti reali senza rinunciare a connettività e assistenza. Oltre a guidare la proposta tecnica, il modello sfoggia soluzioni pratiche pensate per la vita quotidiana, dalla gestione tramite app al servizio di ritiro e riconsegna per la manutenzione ordinaria, componenti ritenute essenziali per il posizionamento premium del brand.

Design e dimensioni

La D9 si presenta con proporzioni da monovolume di segmento superiore: 5.250 mm di lunghezza, 1.960 mm di larghezza, 1.900 mm di altezza e un passo di 3.110 mm. Il linguaggio estetico è sobrio e orientato all’efficienza aerodinamica, con una calandra integrata e una linea di cintura alta che nasconde le guide delle porte scorrevoli per un profilo pulito. Questi dettagli non sono solo estetici: contribuiscono a ridurre i fruscii e a migliorare il comfort acustico in marcia, rafforzando la sensazione di veicolo destinato a percorrenze lunghe e viaggi in famiglia.

Spazio interno e vano bagagli

Il vano di carico varia notevolmente in base alla configurazione interna: il volume dichiarato arriva fino a 2.310 litri, mentre nelle configurazioni orientate al trasporto passeggeri il dato base è contenuto ma funzionale. Denza adotta il cosiddetto concetto 777: sette adulti fino a 1,80 m, sette trolley da 20″ e sette zaini da lavoro possono coesistere con soluzioni di stivaggio pensate per la pratica quotidiana. Le porte scorrevoli elettriche con chiusura soft‑close e il portellone elettrico facilitano le operazioni di carico e accesso al veicolo.

Interni e tecnologia di bordo

All’interno la D9 punta su un ambiente luminoso e tecnologico: tetto panoramico in vetro da 1,1 m² con protezione UV al 99% e sedili rifiniti per il comfort. I posti anteriori offrono riscaldamento, ventilazione, massaggio a 10 punti e regolazione elettrica a otto vie, mentre il volante è riscaldato. Al centro della proposta c’è la seconda fila: sedili Air Spa a gravità zero che si reclinano fino a 152°, con regolazione a 14 vie, massaggio a 16 punti e ricarica wireless integrata da 50W, pensati come poltroncine di livello business.

Motore, autonomia e strategia di ricarica

Il cuore del propulsore è il sistema Super Hybrid DM-i: un 1.5 turbo benzina da 120 CV affiancato da due motori elettrici — 231 CV sull’asse anteriore e 61 CV al posteriore — per una potenza complessiva di 353 CV e trazione integrale. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0‑100 km/h in 8,6 secondi e una velocità massima di 180 km/h, numeri in linea con l’impostazione orientata al comfort e al trasporto.

Batteria e tempi di ricarica

La D9 monta una Blade Battery da 58,5 kWh (chimica LFP) che garantisce fino a 210 km in modalità solo elettrica secondo il ciclo WLTP e, combinando benzina ed elettrico, un’autonomia fino a 950 km. La tecnologia Flash Charging permette ricariche ultrarapide in corrente continua fino a 559 kW: dal 10% al 70% in 5 minuti e al 97% in 9 minuti, con prestazioni ancora efficaci anche a temperature estreme (-30 °C, passaggio dal 20% al 97% in 12 minuti). In alternata la D9 supporta la ricarica a 11 kW.

Allestimenti, dotazioni e commercializzazione

Per il mercato italiano la D9 sarà proposta in due livelli: Elegance ed Ultimate. L’allestimento Elegance comprende già porte scorrevoli elettriche, infotainment da 15,6″ e la tecnologia Flash Charging, mentre l’Ultimate aggiunge finiture in legno, pelle Nappa, le poltrone zero gravity in seconda fila, riscaldamento/ventilazione su tutte le file, head‑up display e schermi posteriori. L’esperienza cliente è curata con app dedicate e servizi di manutenzione con ritiro/riconsegna. I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati; l’annuncio commerciale è atteso nelle prossime settimane.