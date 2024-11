Un nuovo standard per le sospensioni

La Marelli ha recentemente introdotto un sistema di sospensione attiva elettromeccanica che segna un cambiamento significativo nel settore automotive. Questo sistema, noto come Fully Active Electromechanical Suspension System, utilizza attuatori cilindrici che sostituiscono gli ammortizzatori tradizionali, mantenendo però l’elemento elastico. La vera innovazione risiede nella capacità di questi attuatori di erogare forza, non solo di assorbirla, permettendo così funzioni avanzate come la riduzione attiva del rollio e del beccheggio. Secondo Marelli, questa tecnologia non solo migliora la sicurezza, ma offre anche prestazioni superiori e un’efficienza energetica senza precedenti.

Un sistema robotizzato per una guida migliore

Il sistema di sospensione attiva di Marelli è descritto come un “sistema robotizzato” che controlla attivamente la dinamica verticale delle sospensioni. Questo approccio trasforma le sospensioni passive o semi-attive in un sistema completamente digitale, grazie all’uso di quattro attuatori, ognuno composto da un motore elettrico brushless, un riduttore a ingranaggi, un sensore di corsa e un’unità elettronica di controllo. Questa configurazione consente di modulare la forza applicata a ciascuna sospensione, migliorando notevolmente il comfort di guida e la stabilità del veicolo.

Efficienza energetica e recupero di energia

Un aspetto innovativo del sistema di Marelli è la sua capacità di recuperare energia. Quando il motore elettrico dell’attuatore viene attivato, funge da generatore, simile alla frenata rigenerativa delle auto elettriche. Marelli afferma che questo sistema può recuperare fino all’80% dell’energia consumata, un vantaggio significativo per i veicoli elettrici. L’unità centrale, o ECU, gestisce ogni attuatore in tempo reale, calcolando le forze necessarie per ottimizzare le prestazioni della sospensione. Questo sistema è alimentato a 48 V, il che consente di ridurre le perdite nei cavi e migliorare l’efficienza complessiva.

Comfort e prestazioni superiori

Il sistema di sospensione attiva di Marelli è progettato per operare efficacemente a frequenze comprese tra 0 e 30 Hz, affrontando le oscillazioni lente e le piccole irregolarità del manto stradale. Marelli sostiene che il suo sistema può ridurre l’accelerazione trasmessa ai passeggeri fino al 60%, migliorando notevolmente il comfort di guida. Inoltre, la tecnologia promette di neutralizzare il rollio e il beccheggio, offrendo ai progettisti maggiore libertà nella progettazione dei veicoli. Con un peso di circa 6 kg per attuatore e la possibilità di modificare la risposta delle sospensioni tramite software, le prospettive per questa tecnologia sono promettenti.