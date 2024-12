Diminuzione delle vittime stradali negli Stati Uniti nel 2024

Nonostante l'aumento del traffico, le vittime stradali sono in calo per il decimo trimestre consecutivo.

Dati incoraggianti sulla sicurezza stradale

Nel corso dei primi nove mesi del 2024, l’Amministrazione Nazionale per la Sicurezza del Traffico Stradale (NHTSA) ha registrato un calo significativo delle vittime stradali, con un totale stimato di 29.135 decessi, che rappresenta una diminuzione del 4,4% rispetto alle 30.490 vittime dello stesso periodo del 2023. Questo trend positivo si verifica nonostante un incremento delle distanze percorse dai veicoli, evidenziando un miglioramento nella sicurezza stradale.

Incremento dell’attività stradale

Il rapporto NHTSA sottolinea che il terzo trimestre del 2024 segna il decimo trimestre consecutivo di calo delle vittime stradali, iniziato nel 2022. Questo risultato è accompagnato da un aumento dell’attività stradale, con i dati preliminari della Federal Highway Administration (FHWA) che indicano un incremento di 19,7 miliardi di miglia percorse, pari a un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La combinazione di un numero inferiore di vittime e di un traffico più intenso ha portato a un miglioramento del tasso di mortalità per veicolo-miglio guidato, sceso a 1,18 vittime ogni 100 milioni di miglia percorse.

Impegno per la sicurezza stradale

Nonostante i dati incoraggianti, le autorità rimangono vigili. Sophie Shulman, vice amministratrice della NHTSA, ha dichiarato: “Sebbene siamo incoraggiati dal continuo calo delle vittime della strada, il nostro lavoro è ben lontano dall’essere concluso. Restiamo profondamente impegnati a ridurre le vittime della strada adottando l’approccio del sistema sicuro.” Questo impegno è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di zero morti sulle strade.

Analisi regionale e prospettive future

Un’analisi regionale ha rivelato che otto delle dieci regioni analizzate dall’NHTSA hanno registrato una diminuzione del numero di vittime e del tasso di mortalità per 100 milioni di miglia percorse. Inoltre, 35 Stati, insieme a Porto Rico, hanno riportato cali nel numero complessivo di decessi. Tuttavia, è importante notare che i dati rimangono provvisori e saranno soggetti a ulteriori revisioni. L’NHTSA prevede di pubblicare il rapporto annuale definitivo per il 2023 all’inizio del 2025, mentre i dati completi per il 2024 saranno disponibili entro la primavera del 2025.