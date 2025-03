Un incendio in una sottostazione elettrica causa la chiusura dell'aeroporto di Londra per un'intera giornata.

Un incendio provoca il blackout a Heathrow

Venerdì 21 marzo, l’aeroporto di Londra Heathrow, uno dei più trafficati d’Europa, ha subito un’interruzione totale dei voli a causa di un blackout causato da un incendio in una sottostazione elettrica situata a Hayes, una cittadina a ovest di Londra. Questo evento ha avuto un impatto significativo sui viaggiatori, con la cancellazione di circa 1.300 voli, inclusi quelli in partenza e in arrivo dall’Italia.

Le conseguenze per i passeggeri

La chiusura dell’aeroporto è stata comunicata nelle prime ore del giorno, generando confusione e disagi tra i passeggeri. Molti viaggiatori si sono trovati costretti a cercare alternative, con voli dirottati verso altri scali. Le compagnie aeree, in situazioni come questa, di solito informano i passeggeri tramite sms, email o app, ma è sempre consigliabile controllare direttamente lo stato del volo sul sito della compagnia aerea.

Come monitorare il proprio volo

Per chi ha in programma un volo da o per Heathrow, è fondamentale rimanere aggiornati. È possibile verificare lo stato del volo attraverso il sito ufficiale dell’aeroporto, dove si possono consultare le pagine dedicate a Partenze e Arrivi. Inoltre, strumenti come Flight Radar 24 offrono aggiornamenti in tempo reale. Gli utenti possono anche seguire gli aggiornamenti pubblicati dallo staff dell’aeroporto sui social media, come il profilo X (ex Twitter) di Heathrow Airport.

Nonostante la situazione sia critica, fortunatamente non si segnalano vittime o feriti gravi a causa dell’incendio. Tuttavia, l’evacuazione di oltre 150 persone nelle vicinanze della sottostazione ha evidenziato la gravità dell’incidente. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme e ripristinare la normalità.

Per chi deve viaggiare, è consigliabile rimanere in contatto con la propria compagnia aerea e controllare frequentemente le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. La situazione è in continua evoluzione e la sicurezza dei passeggeri rimane la priorità principale.