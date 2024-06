La patente di guida è un documento importante che una volta che lo si ha permette di avere maggiore libertà di movimento, a patto di avere un’automobile, in quanto rende autonomi in misura maggiore rispetto ad altri metodi di movimento. In questo articolo parliamo del numero patente e dove si trova.

Numero della patente: qual è e dove si trova

Il numero della patente è il numero che viene rilasciato al momento in cui si ottiene il titolo di guida e ne permette l’identificazione da parte della motorizzazione o in caso di controllo da parte delle autorità.

Solitamente sulla patente vi è il nome e il cognome del titolare e se si fa un confronto con un altro documento si trova riscontro in termini di dati effettivi e in quel caso si può terminare.

Tuttavia può capitare che si debba ricorrere all’utilizzo del numero presente sulla patente. Il numero si trova alla voce contrassegnata dal numero 5 nella parte frontale della patente.

Gli altri dati importanti

Sulla parte retrostante il documento si trovano gli altri dati importanti vale a dire le patenti conseguite e le rispettive scadenze, nel caso il soggetto ne abbia più di una.

Permette quindi di avere sempre sott’occhio quello che si può guidare così da non cadere in errori.

La patente è comunque un documento semplice e di facile lettura, dato che i dati che interessano i titolari sono solitamente quelli di scadenza del documento per poi eseguirne il rinnovo.

Naturalmente tornando a parlare delle patenti, in fase di rinnovo viene chiesto al titolare se è intenzionato a rinnovare una determinata patente, solitamente quelle che abilitano alla guida dei mezzi pesanti.

Egli/Essa può decidere se continuare ad esserne in possesso o se decidere di non esserne più titolare per il periodo.