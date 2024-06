Come si possono pulire i sedili dell'auto utilizzando la schiuma da barba, in questo articolo lo vediamo insieme nel dettaglio.

Il lavaggio e la pulizia dei sedili si possono effettuare tramite prodotti specifici per la pulizia dell’auto ma spesso è anche possibile trattare la superficie dei sedili con prodotti che sono alla portata di tutti ed il cui compito principale non è esattamente quello di pulizia delle sedute. Uno di questi è la schiuma da barba, vediamo come impiegarla per pulire i sedili dell’auto.

Come pulire i sedili dell’auto con la schiuma da barba

La schiuma da barba funge da pulitore per le macchie ostinate che restano sui sedili con il passare del tempo, questo prodotto è infatti utile per la rimozione dei segni lasciati dal tempo sulle sedute.

Il procedimento da compiere per rimuovere le macchie ostinate è molto semplice. Innanzitutto spargere la schiuma da barba sulle macchie presenti sui sedili. Una volta sparso il prodotto utilizzare una spazzola per rendere omogenea la presenza sui sedili.

Attendere qualche minuto che il prodotto agisca e quando le macchie saranno sparite procedere al risciacquo. Risciacquare più volte se vi restano tracce della schiuma sul sedile.

Infatti l’occorrente è la schiuma da barba, una spazzola ed un panno umido per rimuovere i residui del prodotto.

Poche cose alla portata di tutti per ottenere un risultato di pulizia efficace. La schiuma da barba può essere utilizzata sia sui sedili in tessuto che su quelli in pelle anche se su quest’ultimi raccomandiamo sempre l’utilizzo di prodotti specifici per il pellame.

La schiuma da barba è aggressiva e potrebbe logorare la pelle rendendo invano lo sforzo fatto per rinvigorirla. L’utilizzo della schiuma da barba è secondo noi di Motorimagazine.it un tentativo da fare su macchie che non sono andate via utilizzando anche altri prodotti, non è ideale aggredire la seduta direttamente con la schiuma come primo prodotto.

