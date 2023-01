Basta uno sguardo alla Dodge Charger SRT Hellcat 2023 per capire che questa berlina a quattro porte è qualcosa di molto diverso. L’attuale generazione di Charger ha debuttato nel 2005 e da allora Dodge ha montato sul suo telaio motori sempre più potenti.

Sotto il cofano delle ultime versioni c’è un motore V-8 sovralimentato che eroga almeno 717 cavalli. Se si sceglie un modello Redeye, la potenza sale a 797 cavalli e, con il pacchetto Jailbreak, a 807 cavalli.

Dodge Charger SRT Hellcat: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

Dodge celebra quello che sarà l’ultimo anno di vita dell’attuale generazione di Charger SRT Hellcat rendendo disponibile il pacchetto Jailbreak sia sui modelli Redeye che su quelli non Redeye.

Tutte le Charger del 2023 saranno dotate di una speciale targhetta “Last Call” sotto il cofano per commemorare l’ultima produzione prima che Dodge passi a una nuova generazione di auto ad alte prestazioni con propulsori elettrificati.

Motore, trasmissione e prestazioni

L’attrazione principale della Hellcat è senza dubbio il suo V-8 da 6,2 litri sovralimentato. Per chi non lo sapesse, ora raggiunge 717 cavalli di potenza. Il modello Redeye presenta una versione potenziata del motore Hellcat, che genera 797 cavalli.

Con il pacchetto Jailbreak, giustamente denominato, il Redeye raggiunge gli 807 cavalli. Queste Charger di ultima generazione non lasceranno nessuno a bocca asciutta per quanto riguarda la potenza, che viene convogliata alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a otto velocità.

Il guidatore deve premere con attenzione il pedale del gas per mantenere la trazione. Inoltre, i grandi pneumatici posteriori sono costosi da sostituire. L’allestimento widebody standard aiuta a migliorare il controllo del corpo vettura e la tenuta in curva della supersedan grazie a pneumatici più larghi e appiccicosi e a componenti del telaio più rigidi. Tuttavia, i pneumatici anteriori della Hellcat widebody non comunicano al volante quanto vorremmo.

Interni, comfort e carico

All’interno, la SRT Hellcat condivide lo stesso design e lo stesso spazio per i passeggeri delle Charger più tranquille. Tuttavia, dispone di una serie di caratteristiche standard interessanti e di alcune opzioni personalizzate. Ogni Charger SRT Hellcat include rivestimenti in pelle e sedili anteriori riscaldati e ventilati. È disponibile un pacchetto Carbon & Suede che aggiunge finiture interne in vera fibra di carbonio e un headliner in finta pelle scamosciata per un’atmosfera più sportiva.

I vani interni sono caratterizzati da punti in cui riporre piccoli oggetti e si possono far entrare sette bagagli a mano nell’ampio bagagliaio della Charger.

